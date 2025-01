Sandra Echeverría reveló que tiene problemas legales en Estados Unidos: esta es la demanda a la que se enfrenta

Sandra Echeverría actualmente atraviesa un momento sumamente complicado, pues está involucrada en un problema legal en los Estados Unidos que lleva tiempo robándole la calma. Así lo compartió en sus redes sociales, plataforma que la artista quiso usar para explicar puntualmente qué fue lo que la metió en estos líos con la justicia y cómo es que está sobrellevándolos.

¿Por qué Sandra Echeverría enfrenta un juicio en Los Angeles?

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, Sandra Echeverría relató que desde hace meses decidió interponer una denuncia contra una persona que solía ser su vecino en un exclusivo barrio de California. Sobre las razones que la llevaron a tomar esta drástica decisión, la protagonista de “El niñero” detalló que se derivó de una serie de daños causados a su propiedad.

“Estoy un poco nerviosa porque estoy a punto de conectarme con un juez y con un exvecino de Los Angeles. Este señor inundó mi departamento, justo unos días antes de venderlo, fue hace ya varios meses, pero pues no se quiso hacer responsable. Así que me tocó meter demanda para pelear por recuperar los gastos que hice para las reparaciones, que fueron muchos”, expresó la esposa de Leonardo de Lozanne, notablemente agotada por todo el proceso para lograr una compensación justa.

Sandra Echeverría se describió como una ‘justiciera’ y aseguró que por eso demandó a su vecino de Estados unidos

Finalmente, la artista, que ganó gran fama por su participación en “El Clon” junto a Mauricio Ochmann, detalló que pese a que sí ha sido agotador estar al pendiente de las audiencias, tiene la tranquilidad de que está haciendo todo lo posible para no quedar a expensas de alguien que quiso aprovecharse de ella.

“No hay que dejarse, porque entonces no hay consecuencias. Uno no puede estar pagando por los errores de los demás, y sí, es una flojera la demanda, es una flojera pelear; te causa mucha ansiedad y todo, pero yo siempre he sido una justiciera. Me gusta pelear por la justicia y a veces toca meterse en estos rollos. Deséenme suerte, y nada, que sea lo justo y lo correcto”, concluyó Sandra Echeverría, quien inmediatamente recibió numerosos mensajes de apoyo por parte de sus fanáticos sobre esta demanda, que además le pidieron que mantuviera actualizados los detalles del caso.