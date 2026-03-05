Suscríbete
Famosos

Participante de "¿Apostarías por mí?” explota contra su novio porque no se cambia de ropa

El reality show está en la recta final y los pleitos entre las parejas aumentan

Marzo 04, 2026 • 
Alejandro Flores
malito laysha.jpg

Laysha y el Malito, en la suite Diamante

ViX

A punto de llegar a la semifinal, las parejas de "¿Apostarías por mí?” acumulan pleitos casi diario.

Por diferentes razones pero con la intensidad por delante, parejas como Adrián y Nuja han estado a punto de explotar. En su caso, la razón fue que él la acusó de no hacer bien la cama.
Eso los llevó a una discusión sobre respetar su espacio y finalmente a discutir sobre sus prioridades emocionales.
Pero el caso más extremo es el de Laysha y Malito, quienes de por sí son una pareja explosiva en la que ella suele recriminarle a gritos los errores cometidos por él.
Esta semana, tuvieron el privilegio de estar durante una noche en la suite Diamante, la de mayor lujo en la villa donde se desarrolla el reality show. Ni eso detuvo sus pleitos.
TE RECOMENDAMOS: Periodista muerto en la casa de Ana Luisa Peluffo: el CRIMEN que empañó su carrera
El primero de ellos fue por el jacuzzi, ya que Laysha le reclamó a Malito que puso el agua muy caliente.

“Estaba hirviendo, yo veía su cara toda roja. Y él sabe que a mí no me gusta el agua así”.

¿Quién usa la misma ropa durante tres días?

El acabose fue cuando el Anfitrión les pidió que salieran de la suite. Laysha y el Malito pensaron que estarían durante todo el día, pero el Anfitrión les dijo que no, que solamente era por una noche.
Laysha entró en pánico ante la exigencia de abandonar las comodidades de la suite Diamante, sobre todo la privacidad del baño, ya que en el resto de la villa, el baño es compartido.
NO TE PIERDAS: Jorge Losa dice que en ‘La Casa de los Famosos’ le hubiera ido MEJOR sin Ferka; ella está “muy decepcionada”
El Anfitrión insistió en que deberían abandonar en ese momento la suite pero Laysha se negó y se metió a bañar mientras le gritaba a Malito.
Su enojo la llevó a reclamarle que él no estaba listo para salir de la suite.
-¿De qué me hablas? Yo estaba listo desde que me levanté de la cama

¡Pero tenías la misma playera que usas desde hace dos días!

Malito insistió: “Mi amor, yo estaba bien con esa ropa”
Laysha explotó: "¡No puedes usar la misma playera!”

Finalmente, Laysha se metió a bañar pese a las advertencias del Anfitrión y eso significó ser sancionados: Laysha y Malito tendrán que cocinar para todos los habitantes de la villa.

¿Apostarías por mí?
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
