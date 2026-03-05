Esposa del vocalista de ‘Los Recoditos’ lo acusa de GOLPEARLA: “Tengo 12 años de maltrato”

“Me he llegado a encontrar en un punto demasiado depresivo”.

Rafael González, vocalista de la banda ‘Los Recoditos’, fue denunciado públicamente por su esposa, Fernanda Redondo, de maltrato físico, psicológico y emocional.

La pareja del cantante compartió un video en sus redes sociales donde muestra lesiones en el rostro. Las imágenes fueron grabadas mientras el intérprete viaja en un automóvil junto a ella. En el clip, Fernanda pide: “Amiga, guárdame este video, por favor. Mira cómo me tiene. Él, él”.

En un segundo video, Redondo denunció que tras 12 años de matrimonio, ha sufrido constantes agresiones, infidelidades y maltrato que la llevaron a pedir ayuda psiquiátrica.

@fergcortez #viral es el vocalista de los recoditos y he vivido 12 años de agresiones por favor si me ayudaran a difundir por qué el día que por su empresa no le hacen nada y yo estoy sola por favor compartan en las redes está como Rafa Glz ♬ sonido original - fergcortez

“Actualmente soy paciente psiquiátrico debido a todas las infidelidades, entre otras cosas que no puedo hablar por aquí... me he llegado a encontrar en un punto demasiado depresivo”, externó.

Además, narró que fue golpeada y herida con un cuchillo durante una reunión familiar, asegurando que el vocalista de ‘Los Recoditos’ intenta callarla y que incluso personal de su empresa habría acudido para defenderlo.

“Me somete para que yo no pueda decir nada. Me quita mi teléfono... quiero hacerlo responsable por si algo me llega a pasar”, acusó Fernanda.

¿Quién es Rafael González?

Es un cantante mexicano reconocido como vocalista de la banda ‘Los Recoditos’, una de las agrupaciones más influyentes de la música de banda regional mexicana, originaria de Mazatlán, Sinaloa.

González se unió al grupo en 2019 y debutó con el sencillo ‘Perfecta’, consolidándose rápidamente dentro de la agrupación.

Otros de los temas que interpreta y que han sido del gusto del público son: ‘En coma inducido’, ‘De esta me levanto’, ‘Se pronostican borracheras’ y ‘Mi lugar seguro’, entre otros.

En diferentes situaciones, Rafael ha estado en el ojo público, como cuando fue agredido por un hombre en situación de calle mientras grababa un video en el malecón de Mazatlán, situación que el cantante compartió con humor en sus redes sociales.

El intérprete está casado con Fernanda Redondo Cortéz, quien es madre de tres hijos, uno de ellos es de Rafael.

