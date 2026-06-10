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ENCARCELAN a Pascacio ’N’; lo trasladan a Puente Grande por vi0la4ción agravada contra la actriz Sarah Nichols

El actor había conseguido reducir su sentencia en el caso contra la actriz Vanessa Bauche, pero ahora enfrenta la denuncia de su otra excompañera.

Junio 10, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El actor Pascacio López fue trasladado a Puente Grande por la denuncia de violación que enfrenta.

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“Lamentablemente, hay delitos en los cuales la persona debe enfrentar el proceso privado de la libertad”, dijo su abogado.

El actor Pascacio ’N’ fue detenido y trasladado al Penal de Puente Grande para que continúe el proceso en su contra por violación agravada a la actriz Sarah Nichols, quien lo denunció en 2022.

La jueza encargada del caso determinó la medida de prisión preventiva oficiosa para el implicado, quien ya había estado en el Reclusorio Preventivo de Guadalajara, conocido como Puente Grande, en 2022, durante 11 meses.

Nichols denunció a Pascacio por violación agravada, hecho que habría ocurrido cuando ambos formaban parte de la serie ‘Guerra de Vecinos’.

TE RECOMENDAMOS: Pascacio López es condenado a PRISIÓN tras acoso, violencia y hostigamiento dentro de un set a Vanessa Bauche

En tanto, la defensa del acusado explicó que acudieron a una audiencia por un amparo que habían interpuesto y para continuar con el proceso por violación agravada contra el actor y fue allí cuando la jueza determinó que debía ser encarcelado. Sin embargo, se determinó un plazo de investigación complementaria.

“Lamentablemente, hay delitos en los cuales la persona debe enfrentar el proceso privado de la libertad. Y en este caso, por el tipo de delito, la ley establece que debe ser en prisión preventiva oficiosa”, declaró el abogado del actor.

Al tiempo, reiteró que su cliente debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria.

“Evidentemente este tipo de sucesos, por supuesto que afecta a la persona. Que te priven de la libertad, pues imagínate lo que ha de ser esta privación de libertad aun con la presunción de inocencia”, expresó.
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NO TE VAYAS SIN LEER: Tribunal da marcha atrás y SACA DE PRISIÓN a Pascacio López por el caso de Vanessa Bauche

Por ahora, Pascacio ’N’ permanecerá privado de la libertad mientras continúa el procedimiento relacionado con la denuncia presentada por la actriz Sarah Nichols.

Pascacio López Sarah Nichols violación No te pierdas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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