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Telenovelas

Rocío Banquells se queda con las ganas de volver a las telenovelas; actrices la alientan y apoyan

“Estoy muy sacada de onda”, dice la especialista en villanas

Julio 24, 2026 • 
Alejandro Flores
rocio banquells.jpg

Rocío Banquells

Instagram

Hace un lustro que Rocío Banquells no aparece en las telenovelas.

La actriz se hizo especialmente famosa cuando apenas era una veinteañera y fue la villana de “Los ricos también lloran”, donde interpretó a Esther Izaguirre, la obsesiva mujer que se empeña en casarse con Luis Alberto, el personaje interpretado por Rogelio Guerra.
Ese rol de Banqulles se considera piedra angular de las villanas en las décadas de los 80 y 90: el tono fársico y melodramático de su actuación fue ejemplo para muchas otras villanas, incluyendo por ejemplo la Soraya Montenegro de Itatí Cantoral.

Pero desde 2020 Banquells no aparece en las telenovelas. Ese año actuó en “La mexicana y el güero”, donde interpreta Lolita de la Mora.

¿Por qué Banquells no regresa a la telenovelas?

Ahora, Banquells estuvo a punto de volver a las telenovelas pero, según reveló en un video publicado en su cuenta de Instagram, perdió el personaje de último momento.

“Ya tenía hasta el libreto y el contrato”, dice la actriz, quien dice que la situación la dejó triste y sacada de onda.

En esa misma publicación, Rocío recibió muestras de solidaridad de colegas y amigas como Maribel Guardia y Cynthia Klitbo, quienes escribieron mensajes de solidaridad.
“Tienes toda la razón, se siente horrible”, escribió Klitbo, dando a entender que ella ha pasado por esa misma situación.

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“Te adoro y te admiro inmensamente”, se lee en un mensaje de Andrés Zuno.
Sheyla, Gema Garoa, así como cientos de fans de la actriz se manifestaron en la publicación con textos y emojis para levantarle el ánimo.
Rocío terminó el video con un deseo:

“Ojalá que me llamen pronto para volver a las telenovelas”.

Prometió que mientras eso sucede, seguirá creando contenido para redes sociales, el cual se ha hecho viral en meses recientes.

Rocío Banquells
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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