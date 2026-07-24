Crystal sale EN DEFENSA de Sergio Andrade y recuerda su etapa de juventud donde les decían que fueran novios

“Era muy talentoso. Yo me acuerdo que llegó y lo vi sentarse al piano y empezó a tocar increíble”.

En 2023, con el estreno de ‘Ellas soy yo’, la bioserie de Gloria Trevi, la cantante invidente Crystal todavía hablaba mal del productor Sergio Andrade, con quien sostuvo una relación antes de que formara su famoso clan de jovencitas.

En la serie se plasma cómo Crystal sufre “terror psicológico” por parte de Andrade. La violencia se fue recrudeciendo al paso del tiempo y llegó a convertirse en maltrato físico.

“A mí me da igual porque yo hace muchos años todo eso lo superé, porque además honestamente si me pongo a comparar lo que vivieron las chicas con lo que yo vivi, sinceramente fue in crescendo, yo creo que lo de Sergio con ellas fue mucho más feo. Yo digo ‘no se los deseo a nadie’, pero a mí me fue mejor”, expresó.

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Ante la pregunta de si ya perdonó al músico, Crystal respondió que el tema ha quedado en el pasado por lo que hoy se concentra en disfrutar su matrimonio de casi dos décadas.

“Yo no soy quién para perdonarlo, no es perdonar o no perdonar, es simplemente yo liberarme, yo no soy quién para perdonarlo. A mí no me interesa, si me dicen que le va mal me da igual y si me dicen que le va bien también me da igual porque ya lo superé”.

Sin embargo, en días recientes fue cuestionada tras las declaraciones de la hija de Andrade, Antonia, quien le pidió al productor que se entregue y pague por el daño que ha hecho, y sorprendió que salió en su defensa.

“Yo tengo fotos y les puedo mostrar. Era un hombre medianamente delgado, se bañaba. Cuando vivió en mi casa se bañaba diario… Si salíamos iba arreglado, de acuerdo a su edad. Era muy talentoso. Yo me acuerdo que llegó y lo vi sentarse al piano y empezó a tocar increíble… para mí él era soltero. Yo no sabía nada. Vivía solo y me consta que vivía solo en su casa en Satélite. Incluso hubo gente que me decía ‘estaría padre que fueran novios, como que se ven bien’. Porque ensayábamos, salíamos juntos, teníamos una interacción muy cercana”, dijo.

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La intérprete, quien tuvo que enfrentar los celos del depredador y en un arranque le quitó la canción ‘Tiempos Mejores’ para dársela a Yuri y con la que ganó en el festival OTI en 1984, afirmó que no se arrepiente de sus decisiones.