Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Crystal sale EN DEFENSA de Sergio Andrade y recuerda su etapa de juventud donde les decían que fueran novios

La cantante dejó a todos con la boca abierta al salir a hablar bien del productor.

Julio 24, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Crystal.jpg

Crystal salió a defender a Sergio Andrade.

YouTube

“Era muy talentoso. Yo me acuerdo que llegó y lo vi sentarse al piano y empezó a tocar increíble”.

En 2023, con el estreno de ‘Ellas soy yo’, la bioserie de Gloria Trevi, la cantante invidente Crystal todavía hablaba mal del productor Sergio Andrade, con quien sostuvo una relación antes de que formara su famoso clan de jovencitas.

En la serie se plasma cómo Crystal sufre “terror psicológico” por parte de Andrade. La violencia se fue recrudeciendo al paso del tiempo y llegó a convertirse en maltrato físico.

“A mí me da igual porque yo hace muchos años todo eso lo superé, porque además honestamente si me pongo a comparar lo que vivieron las chicas con lo que yo vivi, sinceramente fue in crescendo, yo creo que lo de Sergio con ellas fue mucho más feo. Yo digo ‘no se los deseo a nadie’, pero a mí me fue mejor”, expresó.

TE RECOMENDAMOS: Hija de Sergio Andrade ya obtuvo respuesta de México a su petición de juzgar a su padre

Ante la pregunta de si ya perdonó al músico, Crystal respondió que el tema ha quedado en el pasado por lo que hoy se concentra en disfrutar su matrimonio de casi dos décadas.

“Yo no soy quién para perdonarlo, no es perdonar o no perdonar, es simplemente yo liberarme, yo no soy quién para perdonarlo. A mí no me interesa, si me dicen que le va mal me da igual y si me dicen que le va bien también me da igual porque ya lo superé”.

Sin embargo, en días recientes fue cuestionada tras las declaraciones de la hija de Andrade, Antonia, quien le pidió al productor que se entregue y pague por el daño que ha hecho, y sorprendió que salió en su defensa.

“Yo tengo fotos y les puedo mostrar. Era un hombre medianamente delgado, se bañaba. Cuando vivió en mi casa se bañaba diario… Si salíamos iba arreglado, de acuerdo a su edad. Era muy talentoso. Yo me acuerdo que llegó y lo vi sentarse al piano y empezó a tocar increíble… para mí él era soltero. Yo no sabía nada. Vivía solo y me consta que vivía solo en su casa en Satélite. Incluso hubo gente que me decía ‘estaría padre que fueran novios, como que se ven bien’. Porque ensayábamos, salíamos juntos, teníamos una interacción muy cercana”, dijo.
Te puede interesar:
yuri la casa de los famosos yahir.jpg
Famosos
Séptimo habitante de La Casa de los Famosos: ¿Por que Yuri es la clave para saber quién es?
Julio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
cynthia klitbo la casa de los famosos (1).jpg
Famosos
Cynthia Klitbo, la terrible Tamara de “El privilegio de amar”, entra a La Casa de los Famosos 2026
Julio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
anabel ferreira.jpg
Famosos
Anabel Ferreira por fin bajó los 16 kilos que tenía de más pero revela que padece dos nuevas enfermedades
Julio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
gala montes beba montes (1).jpg
Famosos
Gala Montes pelea en redes sociales con su hermana Beba por una bolsa de 10 mil pesos
Julio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
jpose eduardo derbez.jpg
Famosos
El día que José Eduardo Derbez llegó crudo a “Sabadazo": “Me revolcaba en el camerino”
Julio 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
jose jose anel noreña.jpg
Famosos
Anel Noreña sospecha que José José cometió bigamia. Esto dice la ley
Julio 10, 2026
 · 
Alejandro Flores
alexbisogno-.jpg
Famosos
Alex Bisogno asegura que defenderse le dio paz y advierte a excuñada que velará por la herencia de su sobrina
Julio 10, 2026
 · 
Grisel Vaca
Erika-Zaba-Mariana.jpg
Famosos
Erika Zaba le pide a Mariana Ochoa que NO HABLE DE OV7 si entra a ‘La Casa de los Famosos’
Julio 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

NO TE VAYAS SIN LEER: Destapan EL PARADERO de Sergio Andrade: estas serían sus últimas direcciones en México

La intérprete, quien tuvo que enfrentar los celos del depredador y en un arranque le quitó la canción ‘Tiempos Mejores’ para dársela a Yuri y con la que ganó en el festival OTI en 1984, afirmó que no se arrepiente de sus decisiones.

“Yo aprendí a decirle a Dios que me dijera el por qué de las cosas que me pasaban. En mi caso yo creo que ya estaba para que me pasara”, concluyó.

sergio andrade clan Trevi-Andrade
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
survivor mexico sebastian.jpg
Famosos
Concursante de “Survivor” se desvanece, llora y manda mensaje desde el hospital
Julio 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
paola suraez cry.jpg
Famosos
Cry y Paola Suárez sí estarán en La Casa de los Famosos México; te contamos qué harán
Julio 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
shakira pique.jpg
Famosos
Shakira y Piqué tendrían un pacto secreto para proteger a sus hijos pero perjudica a Clara Chía
Julio 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
rosalía.jpg
Famosos
Fans de Rosalía pelean entre ellos: españoles y argentinos terminan a insultos
Julio 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
Ataque-tiburon.jpg
Viral
Mujer quiso tomarse una selfie con un tiburón y terminó perdiendo AMBAS MANOS tras fatal ataque
A la turista canadiense tuvieron que amputarle las manos tras las lesiones que le provocó la enorme especie de casi dos metros.
Julio 24, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
mauro menéndez aylin mujica.jpg
Famosos
El misterio del cuerpo del hijo de Aylin Mujica y qué hizo cuando finalmente lo encontró: “Tenía una sonrisa”
Julio 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
arantza ruiz army bts.jpg
Famosos
Arantza Ruiz se disculpa con las Army por comentarios románticos sobre BTS
La habitante de La Casa de los Famosos acepta que se equivocó al hacer una broma sobre Jungkook
Julio 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
laurabozzo-huaycoloro.jpg
Famosos
Laura Bozzo está de luto: Murió su inseparable “Huaycoloro” de “Laura en América”
La peruana compartió cuadro y foro con Aparicio Napan.
Julio 23, 2026
 · 
MrPepe Rivero