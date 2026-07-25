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¿Ángela Aguilar o el Chicharito Hernández entran a La Casa de los Famosos? Mhoni Vidente lo predice

El nuevo formato del reality show permite más habitantes en la casa

Julio 24, 2026 • 
Alejandro Flores
mhoni vidente angela aguilar chicharito hernandez casa famosos (1).jpg

Mhoni vio el futuro

Instagram

Mhoni Vidente predice el futuro de La Casa de los Famosos, reality show de TelevisaUnivision que comienza este domingo 26 de julio.

La tarotista asegura que el éxito del programa dependerá de un elemento: “Tienen que escuchar al público”.
La Casa de los Famosos renovó varios aspectos de su formato para enriquecer el contenido digital al mismo tiempo que generar nuevas dinámicas para la transmisión de 24/7 en televisión.
Entre otras cosas, la producción procuró una mezcla de figuras de la televisión con influencers y creadores de contenido, pero también la modificación de la casa pues ahora serán tres cuartos en los que vivan los famosos.
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Es decir, que habrá más habitantes con la intención de expandir el público al que se dirige: por ejemplo, ya se anunció la entrada de Guillermo Schultz, comentarista de televisión que hasta ahora había tenido nulo contacto con el mundo de la farándula.

La predicción de Mhoni Vidente sobre La Casa de los Famosos México

En ese sentido, Mhoni Vidente tiene clara su visión para esta edición del reality show de TelevisaUnivision.

“Como van a tener un formato más extenso, tendremos también una casa más polémica. Habrá mucho artista que realmente quiere estar ahí para generar contenido”.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Y sobre los habitantes que faltan por revelarse, Mhoni echa las cartas del tarot y lanza dos predicciones impactantes.

“Se visualiza que el Chicharito (Hernández) o Ángela Aguilar van a entrar. Si no es que los dos”.

El Chicharito Hernández es famoso por ser un goleador histórico de la Selección Mexicana. Su paso por el Manchester United y su breve pero exitoso periodo con el Real Madrid lo pusieron en lo más alto del olimpo del futbol mexicano.

Recientemente, sin embargo, su imagen está marcada por sus polémicos videos en los que lanza opiniones desafiantes sobre superación personal y crecimiento emocional.

Ángela Aguilar, por su parte, ha vivido en la polémica desde que se oficializó su noviazgo con Christian Nodal.
Este año, supuestamente se casarían pero la boda se pospuso por razones de fechas y la remodelación de la iglesia en la que quieren casarse.

Mhoni Vidente también predice cuál será el nuevo monto del premio para el ganador de La Casa de los Famosos.

“Van a subir la cifra, ahora es de 6 millones de pesos”.

Chicharito Hernández Ángela Aguilar
 Mhoni Vidente predice La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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