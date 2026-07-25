Ahora pelean pero Gala Montes y Briggitte Bozzo se daban besos en la buchaca y se prometieron amistad en LCDF

“No puedo ser mala amiga porque ella nunca fue mi amiga”, escribió Briggitte Bozzo en un mensaje de X que dinamitó su pleito con Gala Montes.

Bozzo y Montes llevan dos días intercambiando mensajes hirientes y lacerantes en redes sociales: se acusan mutuamente de haberse traicionado y de colgarse de la fama de otros para ganar presencia en medios.

“A ver si ahora te llaman para trabajar”, escribió Gala en uno de los mensajes de X en los que se refiere a Briggitte como alguien que quiso aprovecharse de ella para entrar al mundo de las telenovelas.

Y aquí te estoy dedicando de mi tiempo para levantar tu carrera morrra

Ya veremos en unos días sino te hablan pa chambear!! — Galamontes (@GalaMontes2) July 24, 2026

El pleito llegó a oídos de Arath de la Torre, quien estuvo con ambas en La Casa de los Famosos México.

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Y recordó que en ese reality hicieron equipo juntos con la idea de promover la paz, el amor y el entretenimiento sano.

Arath envía mensaje a Briggitte y Gala tras su discusión. pic.twitter.com/39dj65d3Ge — Programa Hoy (@programa_hoy) July 24, 2026

Así fue la relación de Birggitte Bozzo y Gala Montes en La Casa de los Famosos

En efecto, Briggitte y Gala fueron muy cercanas cuando estuvieron en La Casa de los Famosos hace ya dos años. La suya parecía, más que una amistad, una relación filial, casi de hermanas puesto que se protegían mutuamente.

La escena más recordada es cuando Briggitte llora en el piso del jardín frente a la fogata mientras Adrián Marcelo la encara y le dice:

“Ya hasta quieres llorar porque te están diciendo la verdad”.

Gala Montes, que estaba junto a Briggitte, se levanta y le grita a Adrián: “Con Briggitte no te metas”.

A partir de ahí, ambas concursantes tuvieron varios momentos emotivos, de confesiones vulnerables y promesas de amistad eterna.

“Aquí voy a estar, no estás sola, te voy a ayudar en lo que necesites allá afuera”, le dijo Gala en algún momento.

La otra gran demostración de cariño sucedió durante un corte de una función de cine en la que Briggitte se abrazó de Gala le dio un beso.

Montes reaccionó entre divertida y enfadada mientras que Arath le pregunta: ¿Te besó en la buchaca?”

Gala responde: “Siempre me anda besando en la boca.

Briggitte juegueta y agrega: “Es que es mi bebé”.

Aquellas demostraciones han quedado atrás y ahora el pleito ha escalado hasta convertirse en uno de los temas más virales en redes sociales.