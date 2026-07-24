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Vadhir Derbez encara y le reclama a la mujer que le dio UNA NALGADA: “Yo a usted ni la conozco”

El hijo de Eugenio Derbez le mostró su molestia y le cuestionó por su actuar.

Julio 24, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Vadhir le reclama a la mujer que le dio una nalgada.

TikTok

“Yo a usted ni la conozco ni la conocía, se me hizo raro que me haya hecho eso”.

Hace unos días se volvió tendencia un video que deja ver cómo Vadhir Derbez fue víctima de tocamientos inapropiados por parte de una mujer. En las imágenes se observa como, mientras permanece de pie, una persona identificada como ‘Doña Silvia’ se le acerca y le da una “nalgada”.

De inmediato, el intérprete de ‘Morrito’ se aleja y luego encara a la mujer y le cuestiona por haberlo tocado.

Minutos más tarde, ‘Doña Silvia’ compartió un clip en el que explicó cómo ocurrieron los hechos y que Vadhir sí se molestó por su actuar. Dijo que el cantante le externó que no la conocía y que no le gustó lo que le hizo.

TE RECOMENDAMOS: Kalimba reacciona a la denuncia por 4buso que enfrenta Vadhir Derbez: “No podemos meter las manos AL FUEGO”

“Yo a usted ni la conozco ni la conocía, se me hizo raro que me haya hecho eso”, le reclamó Derbez.

Ante el polémico momento, la mujer le ofreció disculpas y aceptó su error.

“Tienes la razón, discúlpame”, le dijo ‘Doña Silvia’, aunque justificó su actitud diciendo que era su manera de ser y que hasta le mostró varios videos.

@chismesitocalienteok

¡Doña Silvia ofrece disculpas a Vadhir Derbez tras la p0lémica! "Me equivoqué" #entretenimiento #famosos #viral #tendencia #vadhirderbez #doñasilvia #itatilopez #AMISTAD #respeto #respetoparatodos

♬ sonido original - Chismesito Caliente - Chismesito Caliente

El inapropiado incidente ocurre en medio de la demanda que enfrenta Vadhir y en la que una modelo lo acusa de abuso.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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NO TE VAYAS SIN LEER: Revelan OTRA ACUSACIÓN de abus0 contra Vadhir Derbez de 2010; lo señaló una estudiante de 15 años

Hace unos meses, el actor a través de sus abogados aseguro que es inocente y que todo el caso podría tratarse de un intento de extorsión.

vadhir derbez Acoso
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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