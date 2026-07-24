Vadhir Derbez encara y le reclama a la mujer que le dio UNA NALGADA: “Yo a usted ni la conozco”

“Yo a usted ni la conozco ni la conocía, se me hizo raro que me haya hecho eso”.

Hace unos días se volvió tendencia un video que deja ver cómo Vadhir Derbez fue víctima de tocamientos inapropiados por parte de una mujer. En las imágenes se observa como, mientras permanece de pie, una persona identificada como ‘Doña Silvia’ se le acerca y le da una “nalgada”.

De inmediato, el intérprete de ‘Morrito’ se aleja y luego encara a la mujer y le cuestiona por haberlo tocado.

Minutos más tarde, ‘Doña Silvia’ compartió un clip en el que explicó cómo ocurrieron los hechos y que Vadhir sí se molestó por su actuar. Dijo que el cantante le externó que no la conocía y que no le gustó lo que le hizo.

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“Yo a usted ni la conozco ni la conocía, se me hizo raro que me haya hecho eso”, le reclamó Derbez.

Ante el polémico momento, la mujer le ofreció disculpas y aceptó su error.

“Tienes la razón, discúlpame”, le dijo ‘Doña Silvia’, aunque justificó su actitud diciendo que era su manera de ser y que hasta le mostró varios videos.

El inapropiado incidente ocurre en medio de la demanda que enfrenta Vadhir y en la que una modelo lo acusa de abuso.

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Hace unos meses, el actor a través de sus abogados aseguro que es inocente y que todo el caso podría tratarse de un intento de extorsión.