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Así fue el primer día de Aylín Mujica en TopChef VIP tras la muerte de su hijo Mauro

La actriz decidió “seguir adelante porque Mauro así lo hubiera querido”

Julio 24, 2026 • 
Alejandro Flores
aylin mujica top chef.jpg

Aylín Mujica está ya en Bogotá

Instagram

Aylín Mujica explicó que “seguir adelante” es una forma de honrar a su hijo Mauro.

Cuando estuvo ante la disyuntiva de quedarse en Barbados para esperar el trámite de repatriación de los restos de Mauro o viajar de regreso a Colombia para cumplir con su compromiso de estar en TopChef VIP, la actriz asegura que fue muy consciente de las razones a evaluar.

“Nos dimos cuenta que Mauro ya no estaba ahí, su cuerpo no era él”, narró en la entrevista que ofreció al programa La Mesa Caliente, de Telemundo, la misma cadena que produce TopChef VIP.

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De hecho, en redes sociales se debatió si Mujica debió o no aparecer públicamente en televisión cuando Mauro todavía no cumplía siquiera la semana de muerto.

El regreso de Aylín Mujica a TopChef VIP

Aylín, sin embargo, aceptó la entrevista con la absoluta certeza de que su hijo así lo hubiera querido.

“Él me había dicho que no quería que a la familia llorando alrededor de una caja de madera”, cuenta la actriz.

@lamesacaliente

“Estábamos los dos como anestesiados del dolor”. Aylín Mujica relata el momento en que un abrazo marcó el reencuentro con Osamu Menéndez, padre de su hijo Mauro, y cómo fue el instante en que ambos lo vieron.

♬ sonido original - La Mesa Caliente

De modo que tomó la decisión de dejar el trámite burocrático a cargo de las autoridades y ella volvió a Colombia, donde fue recibida por la producción de TopChef VIP.
en un video publicado en sus historias de Instagram, Aylín Mujica mostró un enorme ramo de flores como recibimiento en la habitación donde, como en todo reality show, vive el aislamiento de TopChef.

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También mostró una tarjeta en la que el “equipo de Colombia” (el reality se graba ahí) le escribe un emotivo mensaje de condolencia.
Las transmisiones de TopChef VIP comienzan el 1 de septiembre pero las grabaciones ya comenzaron, pues se debe recordar que este es un reality pre grabado.

Top Chef VIP Aylín Mujica
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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