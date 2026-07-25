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Al interior de la casa de Cynthia Klitbo y sus dos enormes clósets

La actriz tiene incluso un espacio dedicado para sus premios y recuerdos de sus trabajos más añorados

Julio 24, 2026 • 
Alejandro Flores
cynthia klitbo al interior.jpg

La villana mostró su casa

Captiura LCFM

“Este vestido me gusta porque con este me lleve el premio TVyNovelas Internacional en Colombia”, dice Cynthia Klitbo al tiempo que saca de su funda de plástico una prenda hermosa.

Se trata de un vestido de grecas en rojo escarlata y negro que Cynthia efectivamente utilizó en la gala donde le otorgaron el galardón.
Como parte de su preparación para entrar a La Casa de los Famosos, la actriz especialista en villanas de telenovelas mostró algunos rincones de su hogar.
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Así es la casa de Cynthia Kitbo

Ubicada dentro de una zona residencial privada, la casa de Klitbo destaca por un estilo rústico en sus exteriores pero moderno y minimalista en su decoración interior.

La actriz mostró que uno de sus espacios está dedicado a su egoteca, en donde tiene algunos recuerdos de sus triunfos más sonados.

“Y uno de los que más me gusta porque es muy kitsch es el Califa de Oro”, dice mientras muestra la placa conmemorativa.

Pero sin duda su espacio más personal es su clóset... o mejor dicho, sus dos enormes clósets.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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“Todo mundo está ahorita hablando con diseñadores y modistos (para los vestuarios que usará en La Casa de los Famosos) pero yo aquí tengo muchísimos vestidos”, explica.
cynthia klitbo al interior (1).jpg

Los clósets de Cynthia Klitbo

Captura LCDF

Klitbo tiene un largo historial como participante de realties shows por lo que espera que esa experiencia le sirva para La Casa de los Famosos México

Cynthia Klitbo La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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