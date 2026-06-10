Suscríbete
Síguenos en:

Sarah Nichols

Pascacio-Lopez.jpg
Famosos
ENCARCELAN a Pascacio ’N’; lo trasladan a Puente Grande por vi0la4ción agravada contra la actriz Sarah Nichols
El actor había conseguido reducir su sentencia en el caso contra la actriz Vanessa Bauche, pero ahora enfrenta la denuncia de su otra excompañera.
Junio 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez