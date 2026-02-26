Pascacio López es condenado a PRISIÓN tras acoso, violencia y hostigamiento dentro de un set a Vanessa Bauche

“Por primera vez, un actor profesional ha sido condenado a un año de prisión por violencia de género, acoso, hostigamiento y calumnias cometidas dentro de un set de grabaciones”.

En 2020, la actriz Vanessa Bauche interpuso ante la Fiscalía de la Mujer en Jalisco una denuncia penal en contra de su compañero Pascacio López, con quien trabajaba en la serie ‘Guerra de vecinos’, por violencia, acoso, hostigamiento y calumnias.

Tuvieron que pasar cinco años para que llegara la sentencia y se le condenara al actor a un año de prisión y el pago de una compensación económica.

“Tras cinco años de arduas batallas legales, la justicia y la verdad han prevalecido y se ha establecido un precedente histórico en la industria audiovisual mexicana: por primera vez, un actor profesional ha sido condenado a un año de prisión por violencia de género, acoso, hostigamiento y calumnias cometidas dentro de un set de grabaciones”, se lee en el comunicado que emitió Bauche.

TE RECOMENDAMOS: Ivonne Montero defiende a Irán Castillo pues también vivió violencia con Pascacio López

“De manera paralela, en 2022 presenté una demanda civil por daño moral en la CDMX, derivada de una campaña difamatoria, revictimizante y misógina”, agregó.

Vanessa también salió victoriosa de esa segunda demanda de 2024, “reconociendo daños psicológicos, patrimoniales, de imagen pública y a la salud integral.

La también activista, explicó que este proceso se inició en un contexto de vulnerabilidad durante la pandemia, “lejos de la familia y bajo condiciones que incluyeron acoso, humillación, difamación y riego sanitario” al ser besada fuera de los guiones por Pascacio, quien era positivo a COVID.

Ante el camino recorrido, Vanessa celebra “esta doble victoria que representa un paso firme hacia la erradicación de la violencia de género y de las prácticas normalizadas en nuestra industria”.

La protagonista de ‘Piedras Verdes’ agradeció a las autoridades por su actuar con perspectiva de género. También lo hizo con su equipo legal, familia y terapeutas, principalmente por ofrecer su ayuda como agente de cambio a otras víctimas.

NO TE VAYAS SIN LEER: José José y Anel le ocultaron a su hija Marysol que tenía cáncer a los 16 años: “te vas a MORIR”