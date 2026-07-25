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Moisés Peñaloza dice “de frente” que Gala Montes es su amiga y por ella aceptó entrar a LCDF

El galán de telenovelas también confesó cuál es su mayor miedo en el reality show de TelevisaUnivision que comienza este domingo 26 de julio

Julio 24, 2026 • 
Alejandro Flores
moises peñaloza.jpg

Moisés Peñaloza

Instagram

Las razones para entrar a “La Casa de los Famosos México” siempre han sido motivo de controversia.

Desde la confesión de Alexis Ayala de que lo hizo para sortear una crisis económica hasta la franqueza de Mario Bezares de que entró con la intención de reforzar su verdad sobre el caso Paco Stanley, cada participante ha hecho del reality show una plataforma válida para conseguir sus objetivos.
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Moisés Peñaloza no es la excepción. Pero contrario a lo que muchos podrían pensar, la entrada del actor a La Casa de los Famosos no tiene relación alguna con su ex novia Elaine Haro, quien fue una de las semifinalistas el año pasado.

Peñaloza es un galán de telenovelas en asenso. Su físico bien cuidado y cultivado en el gimnasio le hicieron ganar un concurso internacional que sirvió para catapultar también su carrera como modelo.

¿Qué tiene que ver Gala Montes con la decisión de Moisés Peñaloza?

El actor revela ahora, durante una transmisión en vivo, que fue su amistad con Gala Montes la que fue determinante para que entrara a La Casa de los Famosos México.

“Me preguntaron: ¿hablaste con Gala, qué consejos te dio?”, contó durante esa transmisión compartida precisamente con la actriz.

Gala, interesada en el tema, le preguntó: ¿y qué le dijiste?
Moisés Peñaloza respondió:

“Tú sabes que yo digo la neta, soy cero bluf y frente a ella lo digo: gracias a Gala y gracias a Mane es que puedo decir de cierta manera que acepté decir sí al proyecto”.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Al decir “Mane”, Moisés muy probablemente se refiera al novio de Gala Montes, conocido con es sobrenombre.
La propia actriz republicó este fragmento de la transmisión en la que el actor se conectó desde la habitación en la que ya vive aislado, en espera del domingo 26 de julio, cuando comience el reality show.

“Yo le tenia miedo a la funa pero me envalentonaron para entrar al proyecto”.

El fragmento termina con Gala diciéndole un simple pero contundente: sé tú.

Gala Montes Moisés Peñaloza La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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