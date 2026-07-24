‘El Capi’ Pérez le da LA BIENVENIDA a su segundo hijo; así anunció el nacimiento junto a su esposa

“Hoy ha sido un día inolvidable”.

La noche del 23 de julio, ‘El Capi’ Pérez y su esposa, Itzel Barro, se convirtieron en padres por segunda ocasión. El presentador de televisión ya había adelantado que su segundo hijo llegaría de un. Momento a otro.

Fue a través de redes sociales que el originario de Aguascalientes compartió primero una fotografía en la que aparece en el hospital y donde escribió: “Hoy ha sido un día inolvidable”.

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A partir de ese momento, el conductor de ‘La Resolana’ advirtió a sus seguidores que se trataba del nacimiento de su bebé y fue así como confirmo la noticia, así como el sexo y nombre del recién nacido.

“Vicente y Clemente” se lee en la postal que colgó el comunicador.

Cabe recordar que la pareja recibió a su primer hijo, Vicente, el 1 de octubre de 2024, casi ocho años después de su boda. Ahora, la familia crece con el pequeño Clemente, de quien se habían reservado todos los detalles y apenas se conocieron ahora con su nacimiento.

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