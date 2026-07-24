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‘El Capi’ Pérez le da LA BIENVENIDA a su segundo hijo; así anunció el nacimiento junto a su esposa

El conductor de televisión había adelantado que su bebé llegaría de un momento a otro.

Julio 24, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Capi-Perez.jpg

‘El Capi’ Pérez y su esposa Iztel se convirtieron en papás de otro niño.

Instagram

“Hoy ha sido un día inolvidable”.

La noche del 23 de julio, ‘El Capi’ Pérez y su esposa, Itzel Barro, se convirtieron en padres por segunda ocasión. El presentador de televisión ya había adelantado que su segundo hijo llegaría de un. Momento a otro.

Fue a través de redes sociales que el originario de Aguascalientes compartió primero una fotografía en la que aparece en el hospital y donde escribió: “Hoy ha sido un día inolvidable”.

TE RECOMENDAMOS: ‘El Capi’ Pérez y su esposa anuncian que serán papás en medio de la tragedia por la muerte de su prima

A partir de ese momento, el conductor de ‘La Resolana’ advirtió a sus seguidores que se trataba del nacimiento de su bebé y fue así como confirmo la noticia, así como el sexo y nombre del recién nacido.

“Vicente y Clemente” se lee en la postal que colgó el comunicador.
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Cabe recordar que la pareja recibió a su primer hijo, Vicente, el 1 de octubre de 2024, casi ocho años después de su boda. Ahora, la familia crece con el pequeño Clemente, de quien se habían reservado todos los detalles y apenas se conocieron ahora con su nacimiento.

NO TE VAYAS SIN LEER: El ‘Capi’ Pérez presumió en redes a Vicente, su hijo recién nacido: la sesión de FOTOS que enterneció a todos

El Capi Pérez nacimiento
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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