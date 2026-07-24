Ben Affleck devastado por la pérdida de su mamá aunque cumplió su último deseo dos días antes de partir

El pasado 2 de junio murió Chris Anne Affleck, madre de los actores Ben y Casey, sin embargo hasta el día de hoy se dio a conocer la noticia del fallecimiento a través de un obituario.

Según el anuncio, a Chris le dieron seis meses de vida tras su diagnóstico.

La madre de Ben Affleck nación en Nueva York en diciembre de 1942. Se graduó en Harvard y durante 35 años trabajo como profesora de escuela pública antes de su retiro en 2008.

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Bajo la influencia de su padrastro, Sam, también fue una activista comprometida por los derechos civiles a lo largo de su vida. Alfabetizó en Mississippi como parte de la campaña ‘Freedom Summer’ en 1964, resume el obituario.

Estuvo casada con Timothy Affleck con quien procreó a Ben y Casey, quienes nacieron en 1972 y 1975, respectivamente. La pareja se divorcio cuando Ben tenía unos 12 años.

“Empecé a actuar de niño por una especie de cosa arbitraria. Una amiga de mi madre era directora de casting, así que, realmente como una especie de juego”, dijo Ben a ‘Parade’ en 2007. “Tuve un par de trabajos de actuación que tuvieron suficiente exposición para darme la opción de continuar si quería. Seguí adelante con ello”, dijo al medio de comunicación.

Chris Anne ayudó a sus hijos a forjar su carrera en la actuación e incluso lo puso en contacto con la directora de casting Patty Collins, con quien compartió habitación en Harvard.Entre sus dos hijos, tuvo cinco nietos: Indiana, de 22 años; Violet, de 20; Atticus, de 18; Fin, de 17; y Sam, de 12.NO TE VAYAS SIN LEER:Según su obituario, su deseo más importante tras recibir el diagnóstico era vivir lo suficiente para ver a Atticus graduarse de la escuela secundaria. Lo logró: asistió a la ceremonia de graduación el 31 de mayo junto a su familia, apenas dos días antes de fallecer.

Descanse en paz.