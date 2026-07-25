Este verano, Michoacán tiene el plan perfecto: playas, Pueblos Mágicos y una gastronomía que conquista desde el primer bocado

Si todavía no decides a dónde escaparte estas vacaciones, hay un destino que lo tiene todo para sorprenderte. Michoacán reúne playas, bosques, ciudades históricas, Pueblos Mágicos y una de las cocinas más importantes del mundo, convirtiéndose en el lugar ideal para vivir un verano lleno de experiencias inolvidables.

Conocido como “el alma de México”, el estado invita a recorrer sus siete regiones turísticas, donde cada parada ofrece una forma distinta de conectar con la naturaleza, la cultura y las tradiciones que han dado identidad a nuestro país.

Una de las primeras paradas obligadas es Morelia, cuya arquitectura colonial y su Centro Histórico, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, enamoran a cualquiera. Muy cerca, el lago de Pátzcuaro y la icónica isla de Janitzio regalan paisajes que parecen sacados de una postal, mientras que la Meseta Purépecha permite descubrir el talento de las comunidades artesanas que mantienen vivas técnicas ancestrales.

Para quienes buscan desconectarse del ritmo de la ciudad, la costa michoacana ofrece kilómetros de playas casi vírgenes donde el mar y los atardeceres son los protagonistas. Y si lo tuyo es el contacto con la naturaleza, los bosques del estado y sus Áreas Naturales Protegidas son el escenario perfecto para una escapada diferente.

Pero hablar de Michoacán también es hablar de comida. Su cocina tradicional fue el modelo que permitió que la gastronomía mexicana fuera reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Durante tu visita podrás probar delicias como las corundas, uchepos, sopa tarasca, carnitas, pescado blanco, charales, churipo, atapakua, enchiladas placeras, mole y los tradicionales chongos zamoranos, preparados por cocineras y cocineros que conservan recetas transmitidas de generación en generación.

Además de sus 10 Pueblos Mágicos y un Barrio Mágico, Michoacán sorprende con mercados tradicionales, templos históricos, museos, zonas arqueológicas y festividades que muestran la riqueza cultural del estado durante todo el año.

Si buscas unas vacaciones donde la buena comida, los paisajes espectaculares y las experiencias auténticas sean los protagonistas, este verano Michoacán merece un lugar en tu lista de destinos.