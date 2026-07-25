Manelyk reniega de sus propios fans: “No los quiero en mi vida”

Manelyk estuvo a punto de ganar La Casa de los Famosos All Stars, de Telemundo en 2025.

Finalmente el triunfador fue Caramelo, un migrante dominicano que se ganó al público por su simpatía y carisma. Su historia es la del sueño americano hecho realidad y cuando ganó el reality show parecía que no solo era afortunado en el dinero, también en el amor, pues formalizó su noviazgo ¡con la misma Manelyk!

TE RECOMENDAMOS: Al interior de la casa de Cynthia Klitbo y sus dos enormes clósets

Pero su amor fue fugaz y a los pocos meses ya no se hablaban y se lanzaban indirectas para acusarse mutuamente de traiciones.

¿Qué dijo Manelyk de sus fans?

Como resultado de ese romance surgió en redes sociales un fandom que se hizo llamar Caramelyk.

Su objetivo siempre ha sido defender ese romance y procurar que vuelvan a estar juntos.

Entre otras estrategias, suelen entrar a las redes de Caramelo y Manelyk para shipearlos y recordar sus momentos más románticos.

Sin embargo, ahora Manelyk dice que se han convertido en un fandom peligroso pus inventan historias y difunden mentiras que rayan en el acoso.

“Dejen de decir que van a mi casa ¡nunca han ido a mi casa! Nadie sabe dónde vivo, mi casa tiene seguridad y nadie podría entrar”.

La influencer y creadora de contenido contó en una transmisión en vivo que las Caramelyk también inventan que se reúnen con ella para llorar por el recuerdo de Caramelo.

“Yo jamás me he reunido con ustedes, con nadie. Ya dejen de decir que estuvieron conmigo en el teatro”, dijo en referencia al Teatro Versalles, donde actualmente se presenta con la obra “El que se enamora pierde”.

Dice que incluso le han llegado a mandar flores, lo cual también la tiene harta.