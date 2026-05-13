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Tribunal da marcha atrás y SACA DE PRISIÓN a Pascacio López por el caso de Vanessa Bauche

Con asombro se da a conocer que el histrión tendrá una nueva sentencia y que será menor de la que había recibido.

Mayo 13, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El actor Pascacio López fue sentenciado a un año de prisión.

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Un nuevo capítulo se escribe en la batalla legal que enfrentan Pascacio López y Vanessa Bauche. Y es que la actriz lo denunció por delitos de Violencia contra la dignidad de las personas y abuso sexual.

La estrella de ‘Guerra de vecinos’ aseveró que el implicado le gritó en el set de filmación del mismo proyecto, además de que la besó en una escena que no estaba contemplada en el guión.

La denuncia fue interpuesta en la Fiscalía de la Mujer en Jalisco y fue ahí donde se sentenció inicialmente a López a un año de prisión, aunque la decisión fue impugnada y revocada a finales del 2025.

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El delito de abuso sexual, dijo en ese momento Pascacio, fue descartado desde un principio por las autoridades y sólo quedó el de “Contra la dignidad de las personas”.

Luego, el actor manifestó que la sentencia de un año en prisión había sido una mala decisión de la jueza encargada y que por eso se había logrado revocar.

Una nueva resolución

El día de ayer, 12 de mayo, Pascacio López recibió una nueva resolución en donde se determinó que sólo deberá cumplir con 30 días de trabajo comunitario y pagar más de 7 mil pesos por presunto daño psicológico a Vanessa Bauche.

Esta sentencia, otorgada por la Segunda Sala del Poder Judicial del Estado de Jalisco, tira por tierra de forma definitiva la decisión inicial de un año de prisión, la cual ya había sido revocada desde el año pasado.

López, aunque se dijo contento afirmó que también impugnará la decisión porque asegura que no existió ningún delito.
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“Cumplir una pena de treinta jornadas de trabajo a favor de la comunidad en el lugar que para tal efecto designe el Juez de Ejecución, una vez que se ponga a su disposición”, se lee en el documento.

Y además, “pagar por concepto de reparación del daño en ejecución de sentencia por vía incidental, condenándose al sentenciado al pago de la cantidad de $7,800 (siete mil ochocientos pesos), a favor de la víctima”.


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Fue en febrero, cuando Vanessa Bauche usó sus redes sociales para asegurar que Pascacio estaba condenado a un año de prisión por este caso.

Este juicio es independiente a otro promovido por la actriz en la Ciudad de México y en contra del abogado de López por daño moral. Bauche ha asegurado que se reconocieron daños psicológicos y patrimoniales en su contra, pero el actor indica que también fue revocada dicha decisión.

Vanessa Bauche Pascacio López Prisión
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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