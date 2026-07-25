¿A quién acusa Bobby Larios de traición en Survivor? Quedó sentenciado al reto de extinción

Bobby Larios y Sahit fueron los nominados por el Consejo Tribal para la votación final de esta semana en “Survivor”.

El resto de los sobrevivientes votaron para alguno de los dos para sentenciarlo al juego de extinción.

Y para sorpresa de muchos, llegaron al voto final, el decisivo, a punto del empate: 4 votos para Bobby y 3 para Sahit.

Si el último voto hubiera sido para Sahit, habrían empatado y el sentenciado se hubiera elegido al azar.

Pero no, el último papel de la urna tenía el nombre de Bobby Larios.

“Estoy sorprendido a veces piensa uno que la está llevando bien con todos pero no es así”

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¿Por qué se siente traicionado Bobby Larios?

A lo largo de la competencia, Bobby ha sido uno de los sobrevivientes más débiles en las competencias extremas.

Incluso este viernes se recrudeció una lesión en el brazo derecho que lo tiene muy mermado, por lo que trabajó en hacer alianzas de palabra con muchos de los de su tribu. No obstante, salió elegido para el reto de extinción.

“Ahora sí hablamos de las cuestiones de las traiciones en Survivor, no se puede confiar en las amistades”, dijo visiblemente dolido.

Larios, que apareció en el consejo tribal con el brazo vendado, fue llevado a revisión médica antes de volver con su tribu.