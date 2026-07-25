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¿A quién acusa Bobby Larios de traición en Survivor? Quedó sentenciado al reto de extinción

El actor está lastimado y tuvo que se llevado a valoración médica luego de la votación tribal

Julio 25, 2026 • 
Alejandro Flores
bobby larios survivor.jpg

Bobby Larios

Captura Survivor Instagram

Bobby Larios y Sahit fueron los nominados por el Consejo Tribal para la votación final de esta semana en “Survivor”.

El resto de los sobrevivientes votaron para alguno de los dos para sentenciarlo al juego de extinción.
Y para sorpresa de muchos, llegaron al voto final, el decisivo, a punto del empate: 4 votos para Bobby y 3 para Sahit.
Si el último voto hubiera sido para Sahit, habrían empatado y el sentenciado se hubiera elegido al azar.
Pero no, el último papel de la urna tenía el nombre de Bobby Larios.

“Estoy sorprendido a veces piensa uno que la está llevando bien con todos pero no es así”

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¿Por qué se siente traicionado Bobby Larios?

A lo largo de la competencia, Bobby ha sido uno de los sobrevivientes más débiles en las competencias extremas.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Incluso este viernes se recrudeció una lesión en el brazo derecho que lo tiene muy mermado, por lo que trabajó en hacer alianzas de palabra con muchos de los de su tribu. No obstante, salió elegido para el reto de extinción.

“Ahora sí hablamos de las cuestiones de las traiciones en Survivor, no se puede confiar en las amistades”, dijo visiblemente dolido.

Larios, que apareció en el consejo tribal con el brazo vendado, fue llevado a revisión médica antes de volver con su tribu.

bobby Larios Survivor México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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