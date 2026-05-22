Creador de La Ruta de la Garnacha es traicionado por su socio, pierde dinero pero se lleva mesas y estufas

Lalo Villar fue estafado. Pero no se quedó con las manos vacías porque alcanzó a recuperar una estufa industria, varias ollas tamaleras y hasta algunas mesas.

Lalo Villar se dio a conocer como influencer gastrónomico a través de su proyecto “La ruta de la garnacha”, en el que recorre puestos, locales y mercados en los que se venden garnachas.

Con el paso del tiempo ese concepto ha evolucionado y actualmente, de hecho, tiene dos canales ya que agregó uno con su nombre, enfocado más en historias de vida y dinámicas urbanas.

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¿Quién traicionó a Lalo Villar?

Es precisamente en este último canal en el que dio a conocer hace unos meses que decidió apoyar el emprendimiento de una taquería.

Se asoció con un hombre llamado Oscar, experto en tacos que cautivó a Lalo Villar con su sazón.

El influencer invirtió en la compra de mobiliario y enseres, además de presentar la taquería en sus canales y redes sociales para hacerle promoción e impulsar las visitas de comensales.

A la inauguración, además, llevó a sus padres, quienes suelen participar en algunos de sus videos más virales.

Este miércoles, sin embargo, Lalo dio a conocer que hubo un drama:

“Me traicionaron y perdí mi taquería”, dice en un video que publicó en su canal de Youtube.

En el video, Lalo va a la taquería y encara a Oscar, a quien le reclama la traición.

De acuerdo con el influencer, Oscar le ocultó siempre los números contables de la taquería, se negó a entregarle cuentas y finalmente dejó de contestarle los mensajes.

Oscar no replica y por el contrario, se queda callado e incluso confiesa que efectivamente es culpable de lo que Lalo lo acusa.

Se entiende que Oscar, ante las escasas ganancias, decidió dar por cerrada la taquería... pero la volvió a abrir con su nombre y en el mismo local... y con las cosas que Lalo había aportado.

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El video termina cuando llega un camión de mudanza y Lalo Villar comienza a ordenar que se lleven algunas cosas de la taquería, entre ellas la estufa industrial, mesas y ollas.

