A Nicola Porcella le llueve sobre mojado: En pleno duelo, suplica porque le devuelvan documentos robados

Este jueves 21 de mayo no fue un buen día para Nicola Porcella. Compartió que está de luto, mientras lidia con la pérdida de documentos importantes.

Desde muy temprano, compartió que murió uno de sus primos, fundamental en su desarrollo y miembro importante de la familia. En una publicación emotiva en Instagram, Nicola le hizo una promesa:

“Estoy escribiendo esto sin todavía asimilar que ya no estás. Me gustaría entender la forma en que Dios y la Virgen obran, para comprender por qué alguien tan bueno, que solo vivió para su familia, tuvo que irse. Espero algún día encontrar la respuesta, aunque sé que será muy difícil.

“Fuiste un hermano más para mí, y sé que nunca te lo dije, pero gracias: por cuidarme desde niño, por preocuparte por mí, por esas noches en las que dejabas de salir con tus amigos para quedarte jugando Nintendo, por ayudarme a crecer, por no dejarme solo y por hacerlo hasta tus últimos días”.

“Fuiste un ejemplo para todos. Nos dejas un gran vacío que nunca se podrá llenar y, así como no cuestiono a Dios, solo le pido que nos dé fortaleza para poder salir adelante como familia”, escribió Nicola. “Te prometo que, así como cuidaste de mí, Adri y yo vamos a hacer lo mismo con Gaelito y Constanza. Y no te preocupes por Jime, mi tía, y Paula porque voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que no les falte nada. Descansa en Paz

Más tarde, Nicola compartió que olvidó una bolsa en un avión de Aeroméxico y solicitaba ayuda

Minutos después, compartió:

“Gracias a todos por el apoyo. Ya están buscando, pero hay la posibilidad que algún pasajero tal vez la tomó y si le llega esta mensaje de verdad no me interesa nada más que los documentos. Agradecería de corazón que me los hagan llegar lo demás no importa”.

Nicola compartió datos para quien encuentre sus documentos: “Si alguien tiene mis documentos Contacten a este número +52 56 2730 1137 Y hay recompensa por si acaso”

Gracias a todos por el apoyo.

Ya están buscando, pero hay la posibilidad que algún pasajero tal vez la tomó y si le llega esta mensaje de verdad no me interesa nada más que los documentos. Agradecería de corazón que me los hagan llegar lo demás no importa — Nicola Porcella (@NicolaPorcella) May 22, 2026