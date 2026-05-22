“Rivales a doble juego": ViX Micro ya estrenó la serie que visibiliza la diversidad pero que incomodará a muchos

“Rivales a doble juego” se estrenó este 21 de mayo en ViX Micro y lleva la intensidad del fútbol mexicano a una historia donde la competencia y el amor se enfrentan dentro y fuera de la cancha.

Esta micro serie que seguramente incomodará a muchos, presenta la historia de dos jugadores que lucharán por convertirse en el máximo goleador, mientras una conexión inesperada amenaza con cambiarlo todo.

Producida por Carlos y Lalo Murguía, la serie combina melodrama, deporte y romance LGBTQ+, apostando por historias que amplían la representación y muestran nuevas formas de vivir el amor y la rivalidad.

El elenco incluye a Alejandro Goguet, Fabio Levy, Horacio F. Lazo, Jonathan Kuri, Olaf Velázquez, Andrés de León, Alejandro Rafel, Nick Martínez, Luis Núñez, María Fernanda Zazueta, Carlos García Galán y Renata Romo.

Desde hace unas semanas, la conversación en redes sociales resaltó que se trata de una adaptación de una serie canadiense, “Heated Rivalry”.

Mira los primeros capítulos de “Rivales a doble juego”

Con esta y otras producciones, ViX continúa apostando por historias frescas, adictivas y cercanas a las nuevas audiencias, que exploran el amor, la rivalidad y las relaciones desde perspectivas muy distintas, pero igual de emocionantes.

Con personajes intensos y conflictos que conectan con temas actuales, sorprenden a las audiencias con romances inesperados, diferencias sociales, pasión, identidad y segundas oportunidades.

En la cuenta de Instagram de ViX Micro ya puedes ver los primeros episodios.