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Series y Cine

“Rivales a doble juego": ViX Micro ya estrenó la serie que visibiliza la diversidad pero que incomodará a muchos

La microserie arde la pantalla en el nuevo formato de contenidos.

Mayo 21, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Rivales a doble juego

ViX Micro

“Rivales a doble juego” se estrenó este 21 de mayo en ViX Micro y lleva la intensidad del fútbol mexicano a una historia donde la competencia y el amor se enfrentan dentro y fuera de la cancha.

Esta micro serie que seguramente incomodará a muchos, presenta la historia de dos jugadores que lucharán por convertirse en el máximo goleador, mientras una conexión inesperada amenaza con cambiarlo todo.

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MrPepe Rivero

Producida por Carlos y Lalo Murguía, la serie combina melodrama, deporte y romance LGBTQ+, apostando por historias que amplían la representación y muestran nuevas formas de vivir el amor y la rivalidad.

El elenco incluye a Alejandro Goguet, Fabio Levy, Horacio F. Lazo, Jonathan Kuri, Olaf Velázquez, Andrés de León, Alejandro Rafel, Nick Martínez, Luis Núñez, María Fernanda Zazueta, Carlos García Galán y Renata Romo.

Desde hace unas semanas, la conversación en redes sociales resaltó que se trata de una adaptación de una serie canadiense, “Heated Rivalry”.

Mira los primeros capítulos de “Rivales a doble juego”

Con esta y otras producciones, ViX continúa apostando por historias frescas, adictivas y cercanas a las nuevas audiencias, que exploran el amor, la rivalidad y las relaciones desde perspectivas muy distintas, pero igual de emocionantes.

Con personajes intensos y conflictos que conectan con temas actuales, sorprenden a las audiencias con romances inesperados, diferencias sociales, pasión, identidad y segundas oportunidades.
En la cuenta de Instagram de ViX Micro ya puedes ver los primeros episodios.

ViX Micro LGBTQ
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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