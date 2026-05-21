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Homenaje a ‘Chente’ FRACTURA A LA FAMILIA: ahora hijo de Vicente Jr. reclama que también lo excluyeron

…en cambio, en la grabación del álbum ‘Vicente Fernández: Tributo al Rey con banda (Grandes duetos)’ se invitó a Ángela Aguilar y a Christian Nodal.

Mayo 21, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Ahora el hijo de ‘Vicentillo’ expuso que no tiene apoyo de la familia.

Instagram

“Mi ‘Tata’ siempre ayudaba a su familia”.

Lo que parecía la mejor idea al planear y lanzar al mercado el álbum ‘Vicente Fernández: Tributo al Rey con banda (Grandes duetos)’, se está volviendo una pesadilla y, peor aún la fractura de la familia. Y es que primero fue Alex, el hijo de ‘El Potrillo’ quien destapó que no lo invitaron a formar parte del disco.

“No tengo nada que ver con la producción del homenaje a mi abuelo ni con las colaboraciones de ese disco. Gracias por su cariño y apoyo”, escribió en una historia en Instagram.

Luego, esa noticia habría desatado una presunta pelea y reclamo, principalmente a su padre, Alejandro, por lo que tuvo que salir a aclarar que él no formó parte de la producción y que sólo estaban involucrados su hermano Vicente Jr. y su mamá, doña Cuquita.

TE RECOMENDAMOS: Alex Fernández responde a la avalancha de críticas por la inclusión de Ángela Aguilar en el homenaje a Chente

Pasaron otros días en donde las criticas y mensajes en redes sociales subieron de todo, por lo que padre e hijo tuvieron que hacer público que no están distanciados ni peleados.

“A mi llegada a México, después de más de 20 días de gira en el extranjero, me he encontrado con algunos comentarios relacionados con mi relación con mi papá, Alejandro Fernández”, expuso Alex. “Quiero aclarar, con todo respeto y absoluta claridad, que no existe ningún distanciamiento ni enfrentamiento entre nosotros”, aseguró el cantante.

Por su parte, se hermana Camila, tampoco fue incluida en la producción, sin embargo, ella no ha hecho público algún mensaje.

La ola de críticas comenzó desde el lanzamiento del proyecto, pues la familia quedó de lado, pero sí se sumó la participación de Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Vicente Fernández Jr. sale a dar explicaciones

Fue en una entrevista con ‘La mesa caliente’, donde el encargado de la producción del disco salió a aclarar porque sus sobrinos quedaron fuera del homenaje a ‘Don Chente’.

“El lugar se gana por la carrera musical y la historia que cada uno tiene. Se vería muy mal de mi parte tener un disco con Alejandro Fernández, Alex, Camila, América, Emiliano, Valentina, Ramón y yo, porque se podría tomar como nepotismo o abuso de poder”, dijo.

Y agregó que Alex y Camila sí están visitados para un siguiente volumen, pero por la petición del público y no por la relación familiar, expresó.

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Hasta el momento parecía que las cosas estaban claras, pero ahora salió Ramón, hijo de Vicente Fernández Jr. a reclamar que también lo excluyeron.

A través de su cuenta de Instagram, recriminó a ‘Vicentillo’ la falta de apoyo a la nueva generación de cantantes de la familia.

“Lástima que le tengan que recordar de su propio hijo. Mejor cuéntanos de tu trayectoria y lo que tú has hecho para merecerte una canción con mi abuelo en el pasado. Porque que yo recuerde mi ‘Tata’ siempre ayudaba a su familia”, escribió.

NO TE VAYAS SIN LEER: Hijo de Vicente Fernández Jr. revela distanciamiento con su padre; no lo apoya: “cada quien su vida”

Y posteriormente en sus historias compartió la frase: “Dios dijo: ‘Me di cuenta de que tu pueblo no te apoyaba, así que te envié extraños”.

En tanto, las tensiones siguen creciendo al interior de la familia y quien sabe si los nietos de ‘El Charro de Huentitán’ estarían dispuestos a participar en el volumen 2 del homenaje.

vicente fernández jr Alex Fernández Alejandro Fernández
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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