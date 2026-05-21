Arrestan a maquillista y amigo de Fátima Bosch por propinarle FEROZ GOLPIZA a ‘Miss Venezuela’

“¿Y por qué no vas a México a ver a tu amiga Fátima?”.

El maquillista Giovanni Laguna, cercano de la ‘Miss Universo’ Fátima Bosch, habría sido arrestado en Cannes, Francia, luego de haberle propinado una supuesta golpiza a la ‘Miss Venezuela Global 2025’.

El también estilista, de origen venezolano, fue señalado por Andrea Carolina del Val Torres de haberla agredido físicamente mientras ambos participaban en actividades relacionadas con los eventos alternos al Festival de Cannes 2026.

Fue a través de las redes sociales donde comenzaron a circular videos en los que la reina de belleza aparece con el rostro terriblemente ensangrentado y acusando directamente a Laguna de haberla golpeado.

TE RECOMENDAMOS: Denuncian que hijo de actor de ‘Vecinos’ GOLPEÓ A SU NOVIA: “no exageres cuide de no pegarte tan fuerte”

Según primero reportes, Andrea y Giovanni sostuvieron una discusión dentro del hotel donde se hospedaban en Cannes.

“Miren. Esto lo hizo Giovanni Laguna. Felicitaciones Giovanni. Eso es lo que yo quería, que demostraras quién eras. Muchas gracias”, se escucha decir a Andrea.

En otros clips pudo captarse lo que ocurrió antes de las agresiones físicas. El estilista está sentado en la sala mientras discute con Andrea, quien le reclama: “¿Qué Javier no pudo contigo? (...) Ninguno puede contigo (...) ¿Y por qué no vas a México a ver a tu amiga Fátima?”. En ese momento el video se interrumpe cuando él corre hacia ella con aparente intención de lastimarla.

En otro material, Giovanni sostiene un zapato mientras aparentemente amenaza a la modelos venezolana: “Quítate, porque te voy a lanzar un zapatazo, no me interesa. Yo soy Giovanni Laguna, director, un estilista arrechísimo”.

Y luego se le escucha lanzar duros comentarios contra del Val: “Tu eres una prostituta barata, que se prostituye en los barcos de Dubái, que te prostituyes en Mykonos, que cobras mil por pauta, que te co… en Dubái por mil dólares, porque eres una prostituta y barata, curtía, cochina, con VIH”.

Andrea revira le llama “abusador” y le asegura que cuenta con conversaciones y pruebas con las que puede actuar en su contra.

NO TE VAYAS SIN LEER: Paco de la O da la cara POR PRIMERA VEZ ante acusaciones de golpes y agresiones: “Yo no soy ese monstruo”

Arrestan al maquillista

Luego del terrible incidente, elementos de policía franceses habrían llegado hasta el hotel para detenerlo, según un video publicado por el programa ‘Sábado en la noche’.

En las imágenes se observa a Laguna salir del lugar custodiado por policías.