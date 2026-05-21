Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Arrestan a maquillista y amigo de Fátima Bosch por propinarle FEROZ GOLPIZA a ‘Miss Venezuela’

Andrea del Val apareció en videos con el rostro completamente ensangrentado y acusando al estilista de haberla agredido.

Mayo 21, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Maquillista-Fatima-Bosch.jpg

El maquillista y estilista Giovanni Laguna fue arrestado tras golpear a la ‘Miss Venezuela’.

Instagram

“¿Y por qué no vas a México a ver a tu amiga Fátima?”.

El maquillista Giovanni Laguna, cercano de la ‘Miss Universo’ Fátima Bosch, habría sido arrestado en Cannes, Francia, luego de haberle propinado una supuesta golpiza a la ‘Miss Venezuela Global 2025’.

El también estilista, de origen venezolano, fue señalado por Andrea Carolina del Val Torres de haberla agredido físicamente mientras ambos participaban en actividades relacionadas con los eventos alternos al Festival de Cannes 2026.

Fue a través de las redes sociales donde comenzaron a circular videos en los que la reina de belleza aparece con el rostro terriblemente ensangrentado y acusando directamente a Laguna de haberla golpeado.

TE RECOMENDAMOS: Denuncian que hijo de actor de ‘Vecinos’ GOLPEÓ A SU NOVIA: “no exageres cuide de no pegarte tan fuerte”

Según primero reportes, Andrea y Giovanni sostuvieron una discusión dentro del hotel donde se hospedaban en Cannes.

“Miren. Esto lo hizo Giovanni Laguna. Felicitaciones Giovanni. Eso es lo que yo quería, que demostraras quién eras. Muchas gracias”, se escucha decir a Andrea.

En otros clips pudo captarse lo que ocurrió antes de las agresiones físicas. El estilista está sentado en la sala mientras discute con Andrea, quien le reclama: “¿Qué Javier no pudo contigo? (...) Ninguno puede contigo (...) ¿Y por qué no vas a México a ver a tu amiga Fátima?”. En ese momento el video se interrumpe cuando él corre hacia ella con aparente intención de lastimarla.

En otro material, Giovanni sostiene un zapato mientras aparentemente amenaza a la modelos venezolana: “Quítate, porque te voy a lanzar un zapatazo, no me interesa. Yo soy Giovanni Laguna, director, un estilista arrechísimo”.

Y luego se le escucha lanzar duros comentarios contra del Val: “Tu eres una prostituta barata, que se prostituye en los barcos de Dubái, que te prostituyes en Mykonos, que cobras mil por pauta, que te co… en Dubái por mil dólares, porque eres una prostituta y barata, curtía, cochina, con VIH”.

Andrea revira le llama “abusador” y le asegura que cuenta con conversaciones y pruebas con las que puede actuar en su contra.

NO TE VAYAS SIN LEER: Paco de la O da la cara POR PRIMERA VEZ ante acusaciones de golpes y agresiones: “Yo no soy ese monstruo”

Te puede interesar:
Casados-a-primera-vista.jpg
Famosos
Exparticipantes de ‘Casados a primera vista’ denuncian AGRES1ONES SEXU4LES Y AMENAZAS en las grabaciones
Mayo 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Imelda-Tunon.jpg
Famosos
Imelda Tuñón VUELVE AL ATAQUE contra José Manuel Figueroa y revive señalamientos de violencia contra mujeres
Mayo 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Reportero-asalto.jpg
Viral
Asaltan al periodista Fernando Vargas en plena transmisión; estaba en vivo y ladrón LO BAJÓ de su carro
Mayo 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pepillo-Origel.jpg
Famosos
‘Pepillo’ Origel reacciona a los rumores de que su ALCOHOLISMO lo alejó de doña Silvia Pinal
Mayo 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Beyza-Gemini.jpg
Famosos
Activan búsqueda de emergencia: Participante de ‘Survivor’ SE PERDIÓ EN LA SELVA durante las grabaciones
Mayo 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
paola-suarez-perdidas-wendy.jpg
Famosos
Paola Suárez, de Las Perdidas, sufre aparatoso ACCIDENTE vial; ¿Qué se sabe de la amiga de Wendy Guevara?
Mayo 20, 2026
 · 
MrPepe Rivero

Arrestan al maquillista

Luego del terrible incidente, elementos de policía franceses habrían llegado hasta el hotel para detenerlo, según un video publicado por el programa ‘Sábado en la noche’.

En las imágenes se observa a Laguna salir del lugar custodiado por policías.

Fátima Bosch miss universo violencia de género
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Omar-Chavez.jpg
Famosos
DETIENEN a Omar Alonso, hijo del boxeador Julio César Chávez, en Sinaloa
Mayo 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
paola suarez accidente.jpg
Famosos
Paola Suárez y la trágica señal divina que le advirtió de su accidente hace años
Mayo 21, 2026
 · 
Alejandro Flores
nodal nueva cancion.jpg
Famosos
Nodal introduce mensaje contra sus haters dentro de su nueva canción
Mayo 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
dani parra.jpg
Famosos
Dani Parra le hace promesa a su papá Héctor, que lleva cinco años en la cárcel
Mayo 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
Blanca-Adriana-Vazquez.jpg
Viral
Acude a clínica de belleza y LA DESAPARECEN en Puebla; distrajeron a su familia y se la llevaron inconsciente
Blanca Adriana Vázquez Montiel ingresó a ‘Detox Clínica’ para someterse a un tratamiento estético y desde entonces no se sabe nada ella.
Mayo 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
PONCHO DENIGRIS CIBERNETICO.jpg
Famosos
Poncho de Nigris y Cibernético se va a pelear 20 años después de decirse “ardilla” y “marrano”
Aquí recordamos cómo empezó la “guerra” entre el influencer y el luchador, que ya pactaron enfrentarse en la pelea estelar de Ring Royale
Mayo 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
cazzu ignacio colombara.jpg
Famosos
¿Quién es y a qué se dedica el supuesto nuevo novio de Cazzu?
La rapera argentina y uno de sus bailarines salen y viajan juntos durante la gira Latinaje
Mayo 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
luis miguel salud (1).jpg
Famosos
Aumenta el misterio por la salud de Luis Miguel: Raúl de Molina reporta que “ya está mucho mejor”
El programa “El Gordo y la Flaca” habría confirmado mediante una llamada telefónica que el cantante se mantiene en el hospital
Mayo 20, 2026