Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Diarios de Cantinflas: ¿Cómo lo defraudaron con 300 mdd en obras de arte que hoy se exhiben en el MET de NY?

Su nieto Mario Moreno del Moral cuenta la historia de este fraude en el que esa colección la adquirió un hombre a cambió de ¡un dólar!

Mayo 07, 2026 • 
Alejandro Flores
cantinflas-gelman-coleccion-nieto.jpg

Mario Moreno visitó la colección Gelman

Instagram

La colección Gelman es una de las más prestigiosas colecciones privadas en México, tanto por su valuación como por su diversidad.

En términos generales, está dividida en dos: la colección europea y la mexicana. Esta última, de hecho, está en medio de una tormenta ya que fue trasladada a España: 180 obras de artistas como Diego Rivera, Frida Kahlo, María Izquierdo, David Alfaro Siqueiros salieron de México violando el testamento de Natasha Gelman.
TE RECOMENDAMOS: Pese a una condición médica grave, Edgar Vivar se arriesgará a someterse a una cirugía
Pero la historia relacionada con Cantinflas atañe a la otra parte de la colección: la europea.

La historia de cómo Cantinflas perdió su colección de 300 mdd

Su nieto, Mario Moreno del Moral contó la historia en su perfil de TikTok en un video en el que mostró su indignación por la manera en que una colección de arte que su abuelo ayudó a crear terminó siendo intercambiada ¡por un dolar!

“Me da coraje contar esta historia, pero es tiempo de compartirla: 300 millones de dólares en arte intercambiados por solo un dólar. Y esto incluía obras que pertenecían a mi abuelo, Mario Moreno ‘Cantinflas’”, dice el nieto del Mimo de México.

Mario Moreno era, además de un cómico excepcional, un amante del arte. Con ayuda de Jacques Gelman (quien lo guió y le enseñó cómo distinguir el buen arte del que carecía de valor estético) compraron arte para formar una colección que llegó a valer 300 millones de dólares.
Tenían cuadros de:

  • Diego Rivera
  • Frida Kahlo
  • Tamayo
  • Siqueiros
  • Orozco
  • Mérida
  • Picasso
  • Braque
  • Matisse
  • Miró
  • Dalí
  • El Greco

Algunas de esas obras eran propiedad de alguno de ellos y otras las tenían en co propiedad. La historia comienza a torcerse, dice Moreno del Moral, en 1985, cuando Gelman y Cantinflas firman un contrato para las obras que tienen en conjunto queden en resguardo de Rioma Films, la empresa de Mario Moreno.
Pero al morir, Gelman traiciona a Cantinflas: en su testamento dejó todas las obras a su esposa Natasha Gelman... sí, incluyendo las que eran de Cantinflas.

“Y aquí es donde entra una muy mala amistad que se mete hasta los pensamientos de Natasha y la hace firmar documentos sin estar en pleno uso de sus facultades mentales. Y este tipo empieza a hacer un equipo; junta a una jueza, a notarios, abogados... para hacer un fraude gigante. Se aprovecharon de esta pobre mujer para estafarla un año antes de su muerte. La hacen firmar un documento donde cedía ella todos los derechos del arte por un dólar”.

@mariomorenodelmoral

Cantinflas y Gelman, una colección de 300 millones de dólares intercambiados por un dólar. #cantinflas #fridakahlo #fraude #historiadelarte #picasso

♬ original sound - Mario Moreno

¿Qué pasó con la colección Gelman-Cantinflas?

De acuerdo con el relato de Moreno del Moral, desde entonces la colección Gelman quedó en manos de ese hombre que engañó a Natasha Gelman y cuyo nombre se reserva para contar esa otra historia en otro video.

Luto por Valeria Márquez
valeria-marquez-1-1200x675.jpg
Viral
¿Qué pasó con el celular de Valeria Márquez? La fiscalía rompió el silencio y dio avances del caso
La Fiscalía del Estado de Jalisco explicó qué ocurrió con los dispositivos electrónicos de la influencer
Junio 19, 2025
 · 
Laura Reyes
Viral
¿Qué pasó con el caso Valeria Márquez? La fiscalía hizo una revelación impactante: “Tenemos muchos avances”
Junio 12, 2025
Viral
Revelan un nuevo detalle perturbador en el caso Valeria Márquez: ¿intentan ocultar el crimen?
Julio 08, 2025
Viral
¡Inesperado! Salió a la luz un video INÉDITO de Valeria Márquez: lo grabaron poco antes de que la mataran
Junio 25, 2025
Viral
La amiga de Valeria Márquez visitó su tumba y dejó un intrigante mensaje: ‘Te mereces esto’
Junio 19, 2025

Por lo pronto, lo que queda es la certeza de que el arte que Cantinflas reunió en vida hoy no le pertenece: la colección europea está en el Met de Nueva York mientras que la Mexicana está en medio de la mencionada tormenta por haberla sacado del país.
Al final, el nieto de Cantinflas deja una reflexión:

“Me encantaría saber cómo fue la conversación entre este albacea que se autoproclamó sucesor de la herencia y el Museo Metropolitano de Arte. Son 80 piezas de una colección de 400".

Cantinflas Mario Moreno Cantinflas
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
karime-pindter-veronica-castro-lucia-mendez.jpg
Famosos
“Karime Pindter es la nueva Verónica Castro, la nueva Lucía Méndez”... ¿Quién se atrevió a decir esto y por qué?
Mayo 07, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Yolanda-Andrade.jpg
Famosos
Reportan que Yolanda Andrade tiene una COSTILLA FRACTURADA en medio de su enfermedad incurable
Mayo 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lisset.jpg
Famosos
Lisset destapa ruptura definitiva con su hermana Elsa: “hay que descartar la TOXICIDAD en todos sus niveles”
Mayo 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Shakira.jpg
Famosos
Shakira interpretará por TERCERA VEZ la canción oficial del Mundial 2026: ‘Dai Dai’
Mayo 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ferdinando-Valencia-Brenda.jpg
Famosos
Ferdinando Valencia revela que con su bebé recién nacido “nos heló la sangre porque HUBO COMPLICACIONES”
El actor y su pareja vivieron momentos de terrible angustia, pues revivieron que en 2019 perdieron a su hijo mellizo Dante.
Mayo 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ricky-Yocupicio.jpg
Famosos
Vocalista de ‘El Recodo’ suplica apoyo para encontrar a su sobrino DESAPARECIDO: tiene 11 años
El niño fue visto por última vez el Día del Niño en Hermosillo.
Mayo 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
alexis-ayala-cinthia-aparicio-separados.jpg
Famosos
Alexis Ayala pide respeto a Cinthia Aparicio y revela qué los llevo a separarse sin odio
Al actor compartió cuándo fue el momento en el que se replantearon su matrimonio.
Mayo 07, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Paulina-Rubio-Colate.jpg
Famosos
¿Qué SUSTANCIAS ILÍCITAS consume supuestamente Paulina Rubio? La niñera de su hijo Andrea Nicolás lo revela
Se están soltando datos de la intimidad de ‘La Chica Dorada’ mientras una jueza analiza si Andrea Nicolás vivirá con ella, con su padre o lo mandan a un internado.
Mayo 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez