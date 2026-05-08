Diarios de Cantinflas: ¿Cómo lo defraudaron con 300 mdd en obras de arte que hoy se exhiben en el MET de NY?

La colección Gelman es una de las más prestigiosas colecciones privadas en México, tanto por su valuación como por su diversidad.

En términos generales, está dividida en dos: la colección europea y la mexicana. Esta última, de hecho, está en medio de una tormenta ya que fue trasladada a España: 180 obras de artistas como Diego Rivera, Frida Kahlo, María Izquierdo, David Alfaro Siqueiros salieron de México violando el testamento de Natasha Gelman.

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Pero la historia relacionada con Cantinflas atañe a la otra parte de la colección: la europea.

La historia de cómo Cantinflas perdió su colección de 300 mdd

Su nieto, Mario Moreno del Moral contó la historia en su perfil de TikTok en un video en el que mostró su indignación por la manera en que una colección de arte que su abuelo ayudó a crear terminó siendo intercambiada ¡por un dolar!

“Me da coraje contar esta historia, pero es tiempo de compartirla: 300 millones de dólares en arte intercambiados por solo un dólar. Y esto incluía obras que pertenecían a mi abuelo, Mario Moreno ‘Cantinflas’”, dice el nieto del Mimo de México.

Mario Moreno era, además de un cómico excepcional, un amante del arte. Con ayuda de Jacques Gelman (quien lo guió y le enseñó cómo distinguir el buen arte del que carecía de valor estético) compraron arte para formar una colección que llegó a valer 300 millones de dólares.

Tenían cuadros de:



Diego Rivera

Frida Kahlo

Tamayo

Siqueiros

Orozco

Mérida

Picasso

Braque

Matisse

Miró

Dalí

El Greco

Algunas de esas obras eran propiedad de alguno de ellos y otras las tenían en co propiedad. La historia comienza a torcerse, dice Moreno del Moral, en 1985, cuando Gelman y Cantinflas firman un contrato para las obras que tienen en conjunto queden en resguardo de Rioma Films, la empresa de Mario Moreno.

Pero al morir, Gelman traiciona a Cantinflas: en su testamento dejó todas las obras a su esposa Natasha Gelman... sí, incluyendo las que eran de Cantinflas.

“Y aquí es donde entra una muy mala amistad que se mete hasta los pensamientos de Natasha y la hace firmar documentos sin estar en pleno uso de sus facultades mentales. Y este tipo empieza a hacer un equipo; junta a una jueza, a notarios, abogados... para hacer un fraude gigante. Se aprovecharon de esta pobre mujer para estafarla un año antes de su muerte. La hacen firmar un documento donde cedía ella todos los derechos del arte por un dólar”.

¿Qué pasó con la colección Gelman-Cantinflas?

De acuerdo con el relato de Moreno del Moral, desde entonces la colección Gelman quedó en manos de ese hombre que engañó a Natasha Gelman y cuyo nombre se reserva para contar esa otra historia en otro video.

Por lo pronto, lo que queda es la certeza de que el arte que Cantinflas reunió en vida hoy no le pertenece: la colección europea está en el Met de Nueva York mientras que la Mexicana está en medio de la mencionada tormenta por haberla sacado del país.

Al final, el nieto de Cantinflas deja una reflexión: