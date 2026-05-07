Diarios de Cantinflas: A punto de morir, tuvo que darle a una mujer miles de dólares y propiedades

Mario Moreno Cantinflas vivió sus últimos tres años agobiado por una tristeza provocada por una mujer que le arrebató una parte importante de su patrimonio.

La historia la cuenta su nieto Mario Moreno del Moral, quien se ha convertido en un empeñoso biógrafo de Cantinflas: publica videos en lo que cuenta anécdotas trascendentales en la vida del Mimo de México.

En esta ocasión narra lo que fue un episodio del cual nunca se pudo recuperar:

“La mujer que le quiso arrebatar su fortuna a Cantinflas y se hacía pasar por su esposa, terminó demandándolo por 26 millones de dólares y casi lo deja sin sus películas”.

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¿Quién era Joyce Jett, la mujer que demandó por divorcio a Cantinflas sin estar casados?

Mario Moreno del Moral cuenta que esa mujer se llamó Joyce Jett, a quien su abuelo conoció en Houston, cuando compró un departamento en el que se quedaba cada vez que iba a chequeos médicos.

“Joyce Jett era una tejana vendedora de artículos para el hogar. Entre ellos nació una amistad y Mario le comentó que estaba buscando a alguien que se encargara de cuidar su departamento en Houston mientras él estaba en México. Ella se ofreció a hacerlo; él mandaba dinero para servicios y gastos de administración. Así fue como Joyce Jett se convirtió en su ama de llaves y en su asistente”.

De pronto, sin embargo, Jett comenzó entrar al círculo familiar de Cantinflas, en donde era conocida como “la amiga de Houston”. Así comenzó, asegura Moreno del Moral, una obsesión de Joyce por pertenecer a la familia Moreno, logrando incluso pasar una temporada en México como asistente del legendario cómico.

Jett llegó a se asistente de Cantinflas en México TikTok Mario Moreno del Moral

Cuando Cantinflas quiso ponerle un alto, era demasiado tarde: Joyce se sentía parte de la familia y al sentirse rechazada, decidió comenzar un juicio de “divorcio”.

El propio Cantinflas en una entrevista con Televisa dos años antes de su muerte narra el martirio que significó ir de litigio en litigio: perdió la instancia en Texas y fue declarado en desacato pero luego el juicio llegó a tribunales mexicanos y ahí ganó la demanda.

Para ese momento, sin embargo, su salud estaba ya muy mermada por el cáncer y nunca se pudo recuperar.

Sobre esos juicios, Mario Moreno del Moral recupera en su memoria:

“Al interponer la demanda en Texas, los abogados de ella sabían que, a través de la Ley Común de Matrimonio en Texas, se considera matrimonio aunque este no esté formalizado ante el Registro Civil. Los abogados de mi abuelo aclararon que Jett nunca usó el apellido Moreno en actos públicos o privados, aunque al interponer la demanda ella usó el nombre “Joyce Moreno” y mandó a hacer tarjetas de presentación. Además, Joyce nunca vivió bajo el mismo techo que Cantinflas, y mi abuelo nunca fue residente de Texas ni de Estados Unidos”.

¿Qué perdió Cantinflas contra Joyce Jett?

La resolución del tribunal en México sucedió en 13 de noviembre de 1990, tres años antes de su muerte. Sin embargo, Joyce sí logró algo de lo que se proponía, ya que Cantinflas llegó a un acuerdo con ella para evitar más litigios.

Joyce no se quedó de brazos cruzados, obtuvo:



Un departamento de más de $600,000 USD. Una fuertísima suma de dinero. Coches, mobiliario y obras de arte tanto en Houston como en Los Ángeles. Otro departamento en California. Cuentas bancarias y parte de las regalías de todas las películas de Mario Moreno “Cantinflas” durante 10 años.

Para el Gran Mimo de México, dice Mario Moreno del Moral, el golpe fue devastador: