Maxine Woodside revela que la casa de Silvia Pinal está en MALAS CONDICIONES: “tenía un nido de cucarachas”

“Tuvo que tirar hasta la estufa porque la estufa ya no tenía remedio. Esa cocina estaba que te morías”.

Es la periodista Maxine Woodside quien reveló las verdaderas condiciones en las que se encuentra la casa de Silvia Pinal. Y es que destapó que la residencia está en pésimo estado. Esto lo dijo después de hacerse público que Alejandra Guzmán considera ponerla a la venta.

“Yo me salí de la casa a los 17 años y mis hermanos siguen viviendo en esa casa. Por mi parte, yo ya la estoy arreglando y la pienso vender. Creo que eso es lo mejor que puedo hacer con esa casa que es enorme”, dijo la rockera.

TE RECOMENDAMOS: Alejandra Guzmán venderá la casa de Silvia Pinal y REVELA EL DESTINO del cuadro de Diego Rivera que le heredó

Al tiempo, ‘La reina de la radio’ reaccionó y sin tapujos dijo: “el que compre esa casa la va a tirar y la va a remodelar porque es una casa muy vieja”.

“Necesita mucho mantenimiento, costoso”, dijo una de las colaboradoras de Woodside. A lo que Maxine añadió: “Deja tú, hay que remodelarla toda”.

Y siguió expresando que “es una casa que se le vino los años encima”, pese a las remodelaciones que le hicieron en últimos años.

“Y eso que doña Efi remodeló la cocina, que tuvo que tirar hasta la estufa porque la estufa ya no tenía remedio. Esa cocina estaba que te morías”, detalló la comunicadora.

NO TE VAYAS SIN LEER: Silvia Pinal tenía una razón sentimental para heredarle su mansión a Alejandra Guzmán

“Tenía un nido de cucarachas ahí también. Yo si tuviera los 150 millones me la compraba así tal cual. Nada más lo único que haría sería quitarle el montacargas y y poner un cuadro digno del cuadro donde estaba Silvia Pinal, aunque sea algo, una réplica”, intervino otro periodista.