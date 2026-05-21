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Maxine Woodside revela que la casa de Silvia Pinal está en MALAS CONDICIONES: “tenía un nido de cucarachas”

Recientemente Alejandra Guzmán dio a conocer que venderá la casa de la fallecida actriz.

Mayo 21, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Al interior de la mítica residencia de Silvia Pinal en el Pedregal.jpg

“Tuvo que tirar hasta la estufa porque la estufa ya no tenía remedio. Esa cocina estaba que te morías”.

Es la periodista Maxine Woodside quien reveló las verdaderas condiciones en las que se encuentra la casa de Silvia Pinal. Y es que destapó que la residencia está en pésimo estado. Esto lo dijo después de hacerse público que Alejandra Guzmán considera ponerla a la venta.

“Yo me salí de la casa a los 17 años y mis hermanos siguen viviendo en esa casa. Por mi parte, yo ya la estoy arreglando y la pienso vender. Creo que eso es lo mejor que puedo hacer con esa casa que es enorme”, dijo la rockera.

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Al tiempo, ‘La reina de la radio’ reaccionó y sin tapujos dijo: “el que compre esa casa la va a tirar y la va a remodelar porque es una casa muy vieja”.

“Necesita mucho mantenimiento, costoso”, dijo una de las colaboradoras de Woodside. A lo que Maxine añadió: “Deja tú, hay que remodelarla toda”.
La siempre guapa Silvia Pinal

Y siguió expresando que “es una casa que se le vino los años encima”, pese a las remodelaciones que le hicieron en últimos años.

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“Y eso que doña Efi remodeló la cocina, que tuvo que tirar hasta la estufa porque la estufa ya no tenía remedio. Esa cocina estaba que te morías”, detalló la comunicadora.

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“Tenía un nido de cucarachas ahí también. Yo si tuviera los 150 millones me la compraba así tal cual. Nada más lo único que haría sería quitarle el montacargas y y poner un cuadro digno del cuadro donde estaba Silvia Pinal, aunque sea algo, una réplica”, intervino otro periodista.

Silvia Pinal Alejandra Gumzán
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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