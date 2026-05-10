Diarios de Cantinflas: ¿Qué decían las cartas que intercambió con Chaplin durante años?

La historia de que Chaplin dijo que Cantinflas era el mejor cómico del mundo es más o menos bien conocida.

Lo que no se sabe mucho es que a partir de aquella reunión en un exclusivo restaurante de Hollwyood, ambos cómicos establecieron una amistad que se hizo aún más fuerte cuando Chaplin vivió en el exilio.

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El comediante y director estadounidense, hay que recordar, fue perseguido por sus ideales políticos plasmados incluso en sus películas y se fue a vivir a Suiza con la amargura de que la Academia nunca le había otorgado un Oscar.

Y fue en esa etapa de su vida en que comenzó un intercambio epistolar con Cantinflas.

El nieto del comediante mexicano, Mario Moreno del Moral cuenta esa historia en su perfil de TikTok.

“Santiago Reachi narra en sus memorias que él mismo organizó un encuentro en Hollywood que cambiaría la historia. Charles Chaplin pasó por Cantinflas y Santiago Reachi a su hotel y fueron a comer a un lugar exclusivo donde platicaron, convivieron e incluso Santiago Reachi le mostró dos rollos de una película de Cantinflas a Chaplin, quien quedó impactado por su genialidad”.

Moreno del Moral, quien se ha dedicado en meses recientes a recuperar la memoria de Cantinflas a través de estos videos en su perfil de redes sociales, cuenta que detrás de esas cartas había una motivación compartida: hacer una película juntos.

“Lo mejor es lo que pasó después: tras el exilio de Chaplin en Suiza en 1952, la conexión no se rompió. Cantinflas y Chaplin se mandaban cartas y cuenta la leyenda que planeaban filmar una película juntos. Ese guion, que habría unido el ingenio de la palabra de Cantinflas con la magia del silencio de Chaplin, se perdió en el tiempo y ahora nunca lo vamos a poder ver”.

En esa época, Cantinflas ya había consolidado un estilo en sus películas, siempre de la mano del director Miguel M. Delgado, quien se convertiría en su mayor cómplice para desarrollar esa comedia basada en su discurso caótico que siempre obstaculizaba el desarrollo de las escenas.

Mario Moreno del Moral lamenta que su abuelo y el creador de “Tiempos Modernos” no haya concretado lo que planeaban en esas cartas.