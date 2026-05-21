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México Vibra: una noche con los artistas y canciones que nunca olvidarás

Los próximos 9 y 10 de junio, México Vibra confirmará ser un show único que reunirá por primera vez a artistas de distintos géneros y generaciones en un mismo escenario.

Mayo 21, 2026 • 
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Alejandro Fernández y Carín León

Getty Images

Como antesala musical a la gran celebración futbolera que está por llegar al país, y pocos días antes de la inauguración en el Estadio Ciudad de México, puedes vivir una experiencia única gracias a México Vibra.

México Vibra es un evento sin precedentes que reúne, por primera vez, a artistas de distintos géneros y generaciones en un mismo escenario bajo una temática común: celebrar la historia musical del país y la pasión futbolera que nos une.

Los recuerdos y la emoción colectiva que despierta este deporte se fusionarán con la presencia musical de artistas de talla internacional que nos han acompañado durante décadas, y que, inevitablemente, nos llevarán a un emotivo viaje en el escenario del Auditorio Nacional.

¿Qué artistas están confirmados para México Vibra?

La cita es en dos fechas: 9 y 10 de junio a las 20:30 horas. Ambas en el Auditorio Nacional.

Un grupo de artistas participarán ambos días, mientras otros solo estarán una de las fechas, por lo que, si asistes a los dos conciertos, vivirás experiencias diferentes.

Serán conciertos inigualables, pues todos los artistas confirmados pueden presumir de una larga lista de éxitos.

El 9 de junio estará:

-Alejandro Fernández
-Lucero
-Mijares
-Emmanuel

-Carlos Rivera

-Banda El Recodo
-Los Ángeles Azules
- Timbiriche
-Aída Cuevas
-Meme Del Real
-Carla Morrison

El 10 de junio estará:

-Carín León
-Lucero
-Mijares
-Emmanuel
-Carlos Rivera
-Banda El Recodo
-Los Ángeles Azules
-Timbiriche
-Aída Cuevas
-Meme Del Real
-Carla Morrison

Además de interpretar sus propios éxitos, los artistas reinterpretarán canciones que han marcado distintas épocas de nuestra historia musical, en un recorrido por géneros como mariachi, balada, pop, banda y otros sonidos que han acompañado a generaciones enteras.

Por si fuera poco, se podrá disfrutar de Monarca Mundial, obra del maestro Enrico Chapela interpretada por la Orquesta Sinfónica de Minería, una apertura monumental inspirada e el viaje de la mariposa monarca, que transformará el escenario en una experiencia visual y sonora impactante, atravesando ritmos, culturas y paisajes del mundo para recordarnos que la música también cruza fronteras.

¿Dónde se pueden adquirir los boletos para México Vibra?

La preventa ya ocurrió a finales de abril, pero todavía hay boletos en venta general a través de la plataforma Fanki.

Puedes dar clic en este enlace para comprar tus entradas. Te recomendamos hacerlo pronto, ¡porque se están acabando! CLIC AQUÍ PARA BOLETOS A MÉXICO VIBRA

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