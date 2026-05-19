Joven va al médico, confunden sus síntomas con ANSIEDAD y ahora no puede caminar tras sufrir un paro cardiaco

“Rubie no se merecía esto… Estoy furiosa”.

Una joven estudiante fue diagnosticada con una enfermedad potencialmente mortal después de que sus síntomas fueron confundidos por su médico, quien le aseguró que sólo tenía ansiedad.

La chica tenía 16 años y terminó siendo diagnosticada con una afección cardiaca que le provocó daño cerebral, pero esto pasó después de presentar sus primeros síntomas. Y es que al sentirse mal, su médico le dijo que sólo tenía un cuadro de ansiedad.

Rubie Boyton sufrió dos convulsiones, por ello su madre la llevó a una clínica para que la revisaran y le hicieran estudios, pero no le hicieron ningún análisis y sólo le recetaron medicamentos antiinflamatorios.

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Sin embargo, días después la chica se desplomó en un parque cercano a su casa donde una amiga le practicó una reanimación cardiopulmonar hasta que llegaron los equipos de emergencia para ser trasladada en helicóptero al King’s College Hospital de Londres, donde fue inducida al coma.

Tras realizarle estudios le diagnosticaron taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica (TVPC), una afección que causa desmayos, convulsiones y paro cardíaco repetino.

Boyton sufrió un paro cardiaco al desplomarse lo que ocasionó que su cerebro estuviera sin oxígeno por más de 30 minutos, causando daños como imposibilidad para hablar y caminar.

En tanto, la madre de la adolescente, Kim, de 42 años, rompió el silencio al hablar de su historia, asegurando que está molesta incluso con ella misma.

“Rubie no se merecía esto… Estoy furiosa. El servicio de emergencias NHS 111 me dijo que tomara paracetamol y que estaría bien. Me molesta mucho que no le dijeran que se hiciera un chequeo. No sé por qué no insistí en que le hicieran más pruebas. Pensé que si eso era lo que me decía el médico de cabecera, debían saberlo. También estoy enfadada conmigo misma por no haber pedido más pruebas”.

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Actualmente, Rubie tiene 18 años y su madre afirma que ha presentado mejorías, sin embargo, sigue sin poder caminar ni hablar. Ya ha aprendido a comunicarse y algunos de los reflejos de su mano se han recuperado.

La madre indica que, aunque en primera instancia ella no nota los cambios, al ver videos se da cuenta de los grandes avances que ha tenido la chica.