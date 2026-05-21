Acude a clínica de belleza y LA DESAPARECEN en Puebla; distrajeron a su familia y se la llevaron inconsciente

“Nada más iba a una valoración, no iba a hacerse ningún procedimiento”.

El pasado 18 de mayo, Blanca Adriana Vázquez Montiel desapareció después de ingresar a la clínica ‘Detox’, en Puebla, para someterse a un tratamiento estético. Por ello, su familia y amigos emprendió una campaña para tratar de localizarla.

Sin embargo, la preocupación por no localizar a la mujer de 37 años creció luego de que se descubrieron videos de vigilancia del edificio donde se observa a la doctora, a cargo de la clínica, identificada como Diana Palafox, y a otras dos personas, como suben, aparentemente a Blanca, inconsistente a un automóvil.

Según primeros reportes, Blanca Adriana acudió al lugar en compañía de su esposo Florencio Ramos para realizarse una liposucción. Luego la doctora le pidió al marido que le consiguiera una faja para colocársela tras el procedimiento. El hombre se ausentó para buscar el accesorio, tiempo que aprovecharon para vaciar y cerrar la clínica. Con el establecimiento cerrado y si noticias de la víctima, comenzó la búsqueda incesante para encontrarla.

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En tanto, la Fiscalía de Puebla dio a conocer que localizó el vehículo Mini Cooper en el que presuntamente trasladaron a Blanca Adriana. El hallazgo fue posible gracias a una serie de cateos al interior de una vivienda vinculada con el hijo de la responsable de la clínica.

Trascendió que luego de revisión de registros y cédulas profesionales, no existe documentación oficial para la operación del establecimiento y Diana Palafox no contaría con certificación profesional ni registro como médico general. Además de la principal sospechosa, su hijo Carlos Quezada Palafox y la recepcionista del negocio permanecen prófugos.

El hijo de Blanca Adriana revela más detalles

Según Adrián Ramos, hijo de la víctima que permanece desaparecida, su madre solamente había acudido a la clínica para pedir informes, sin embargo, la supuesta doctora los convenció de realizar la intervención de inmediato.

En entrevista para Radio Fórmula, el joven explicó que su madre les había dicho que sólo iría a una valoración y que el procedimiento sería “poco invasivo, con láser”. “Nada más iba a una valoración, no iba a hacerse ningún procedimiento”, comunicó.

Adrián relató que su padre lo llamó para avisarle que la clínica estaba cerrada y que, aunque tocaba y preguntaba a otros locales de la zona, aparentemente nadie había visto nada. El hombre llamó a la policía y elementos acudieron al sitio y se entrevistaron con los propietarios del edificio.

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¿Qué procedimiento se realizó la víctima?

El procedimiento ofertado era una liposucción con tecnología Microaire, conocida como PAL, que Palafox promocionaba en redes sociales como una extracción de un litro de grasa en dos horas, con anestesia local y recuperación inmediata. El costo: 14 mil pesos por la lipo más 3 mil pesos por retracción de piel, según reveló Diario CAMBIO, que pudo tener acceso a las redes sociales de la clínica antes de que fueran eliminadas.

En sus videos, la presunta doctora defendía el procedimiento. “El micro aire lo que hace es retirar la grasa de manera más eficaz y eficiente… el cirujano hace menos fuerza, al hacer menos fuerza, menos riesgos para el paciente, menos moretones y más rápida la recuperación”, decía ante la cámara.