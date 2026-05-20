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Asaltan al periodista Fernando Vargas en plena transmisión; estaba en vivo y ladrón LO BAJÓ de su carro

El comunicador hacía un enlace desde una gasolinera de Morelos cuando un atracante le pidió que le entregara sus pertenencias y se bajara del auto.

Mayo 20, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El reportero deportivo Fernando Vargas narraba sobre la liga de basquetbol cuando fue asaltado.

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“Las llaves, rápido, dame teléfonos y carteras. Deja de grabar”.

Sin advertir que su víctima era el periodista deportivo Fernando Vargas y que al momento de asaltarlo se encontraba en vivo, ofreciendo pormenores sobre la liga de basquetbol, un criminal lo asaltó.

Los hechos ocurrieron el 19 de mayo, y el comunicador realizaba un enlace para el programa ‘Activo Deportes’.

El robo ocurrió mientras Vargas se encontraba en Cuernavaca, Morelos, en una gasolinera, desde donde narraba sobre la liga de basquetbol. El periodista narraba con tranquilidad cuando un sujeto se acerca y abre la puerta del vehículo.

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En un video que rápidamente se volvió viral se observa cómo el sospechoso abre la puerta del coche y corta cartucho.

“Las llaves, rápido, dame teléfonos y carteras. Deja de grabar”, se escucha decir al asaltante.

Luego, el delincuente obliga al comentarista a bajar del coche, mientras se puede apreciar cómo guarda la calma y, aunque asombrado, reacciona con prudencia ante el atraco.

Al tiempo, Vargas obedece de inmediato las instrucciones del asaltante, entregando sus objetos personales. Acto seguido, el delincuente se dirige al periodista y a más tripulantes a descender del automóvil y les ordena caminar en sentido contrario para consumar el robo del vehículo y darse a la fuga.

Antes de que se cortara la transmisión, el reportero le solicita al asaltante poder llevarse consigo una maleta, a lo que el sujeto le respondió: “nada, nada, a la verg*”.

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Hasta el momento, Fernando Vargas no ha emitido información adicional sobre el caso. Algunos medios reportaron que recibió apoyo de la Guardia Nacional. Por su parte, la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca no ha emitido algún posicionamiento oficial.

Asalto transmisión en vivo Basquetbol
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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