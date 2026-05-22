Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Mhoni Vidente predice quién será campeón del futbol mexicano: ¿Pumas o Cruz Azul?

La tarotista basa su predicción en que 2026 es el Año del Loco

Mayo 21, 2026 • 
Alejandro Flores
mhoni cruz azulpumas final.jpg

Pumas y Cruz Azul juegan la final

Instagram

No es la primera vez que Mhoni Vidente lanza una predicción de futbol mexicano que luego resulta cierta.

De hecho, en una ocasión fue certera al hacer un vaticinio de los Pumas de la UNAM.
“En 2011 yo dije que era el año de los felinos. Y en mayo ganó Pumas y en diciembre ganó Tigres”, dice la tarotista.
En efecto, Pumas tiene en 2011 la fecha de la última vez que fue campeón al derrotar a Morelia.

¿Quién ganará la final del futbol mexicano, según Mhoni Vidente?

Ahora, el equipo universitario está otra vez en la final y se enfrenta al Cruz Azul luego de haber derrotado en cuartos de final a su rival más odiado, el América, en una serie de dos partidos que fueron trepidantes; y al Pachuca en semifinales.

En la final, que comienza este jueves y terminará el domingo,se enfrenta a un Cruz Azul dirigido por el novato Joel Huiqui.

Te puede interesar:
Casados-a-primera-vista.jpg
Famosos
Exparticipantes de ‘Casados a primera vista’ denuncian AGRES1ONES SEXU4LES Y AMENAZAS en las grabaciones
Mayo 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Imelda-Tunon.jpg
Famosos
Imelda Tuñón VUELVE AL ATAQUE contra José Manuel Figueroa y revive señalamientos de violencia contra mujeres
Mayo 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Reportero-asalto.jpg
Viral
Asaltan al periodista Fernando Vargas en plena transmisión; estaba en vivo y ladrón LO BAJÓ de su carro
Mayo 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pepillo-Origel.jpg
Famosos
‘Pepillo’ Origel reacciona a los rumores de que su ALCOHOLISMO lo alejó de doña Silvia Pinal
Mayo 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Beyza-Gemini.jpg
Famosos
Activan búsqueda de emergencia: Participante de ‘Survivor’ SE PERDIÓ EN LA SELVA durante las grabaciones
Mayo 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
paola-suarez-perdidas-wendy.jpg
Famosos
Paola Suárez, de Las Perdidas, sufre aparatoso ACCIDENTE vial; ¿Qué se sabe de la amiga de Wendy Guevara?
Mayo 20, 2026
 · 
MrPepe Rivero

Mhoni Vidente les saca las cartas y no tiene duda en vaticinar al campeón del futbol mexicano 2026.

“Cruz Azul me gusta mucho pero me quedó con Pumas...ese Efraín Juárez (el entrenador) es creído, es corajudo pero se merecen ya la copa”.

Mhoni basa su predicción en que este 2026 es el año del loco, lo que se interpreta en los deportes como: el que menos creas, ese va a ganar.

“También me hubiera gustado Chivas pero no llegó por situaciones de intereses económicas... es que el futbol en México está bien corrompido”.

Mhoni Vidente vaticina Pumas cruz azul
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
galileamontijo-cuchara.jpg
Famosos
¿Por qué Galilea Montijo es “Lady Cuchara” dentro de “Hoy Soy El Chef”?
Mayo 21, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Jorge-Dalessio-Marichelo.jpg
Famosos
¿Jorge D’Alessio y Marichelo buscan SALVAR SU MATRIMONIO? Publican que están juntos “constelando”
Mayo 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Cynthia-Klitbo.jpg
Famosos
Cynthia Klitbo se desmarca contra el BULLYING que le hacía Ludwika Paleta a su sobrina Christel en ‘Carrusel’
Mayo 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Paco-de-la-O.jpg
Famosos
Paco de la O da la cara POR PRIMERA VEZ ante acusaciones de golpes y agresiones: “Yo no soy ese monstruo”
Mayo 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Omar-Chavez.jpg
Famosos
DETIENEN a Omar Alonso, hijo del boxeador Julio César Chávez, en Sinaloa
Su padre reveló que estaba entrenado, pero que tiene un fuerte problema con las apuestas y estaba consumiendo pastillas.
Mayo 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Blanca-Adriana-Vazquez.jpg
Viral
Acude a clínica de belleza y LA DESAPARECEN en Puebla; distrajeron a su familia y se la llevaron inconsciente
Blanca Adriana Vázquez Montiel ingresó a ‘Detox Clínica’ para someterse a un tratamiento estético y desde entonces no se sabe nada ella.
Mayo 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
paola suarez accidente.jpg
Famosos
Paola Suárez y la trágica señal divina que le advirtió de su accidente hace años
La creadora de contenido dejó testimonio en video del fenómeno paranormal
Mayo 21, 2026
 · 
Alejandro Flores
nodal nueva cancion.jpg
Famosos
Nodal introduce mensaje contra sus haters dentro de su nueva canción
El cantante estrenó su canción, cuya estructura musical es quizá la más compleja de su carrera
Mayo 20, 2026
 · 
Alejandro Flores