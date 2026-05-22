Mhoni Vidente predice quién será campeón del futbol mexicano: ¿Pumas o Cruz Azul?

No es la primera vez que Mhoni Vidente lanza una predicción de futbol mexicano que luego resulta cierta.

De hecho, en una ocasión fue certera al hacer un vaticinio de los Pumas de la UNAM.

“En 2011 yo dije que era el año de los felinos. Y en mayo ganó Pumas y en diciembre ganó Tigres”, dice la tarotista.

En efecto, Pumas tiene en 2011 la fecha de la última vez que fue campeón al derrotar a Morelia.

¿Quién ganará la final del futbol mexicano, según Mhoni Vidente?

Ahora, el equipo universitario está otra vez en la final y se enfrenta al Cruz Azul luego de haber derrotado en cuartos de final a su rival más odiado, el América, en una serie de dos partidos que fueron trepidantes; y al Pachuca en semifinales.

En la final, que comienza este jueves y terminará el domingo,se enfrenta a un Cruz Azul dirigido por el novato Joel Huiqui.

Mhoni Vidente les saca las cartas y no tiene duda en vaticinar al campeón del futbol mexicano 2026.

“Cruz Azul me gusta mucho pero me quedó con Pumas...ese Efraín Juárez (el entrenador) es creído, es corajudo pero se merecen ya la copa”.

Mhoni basa su predicción en que este 2026 es el año del loco, lo que se interpreta en los deportes como: el que menos creas, ese va a ganar.