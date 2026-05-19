Pánico en ‘Six Flags’: Visitantes QUEDAN ATRAPADOS en lo alto de montaña rusa y bajan por escalera de emergencia

Un día de diversión en ‘Six Flags’ terminó convertido en una pesadilla. Y es que varios visitantes que eligieron subirse a la montaña rusa ‘Titán’, misma que alcanza unos 75 metros, fueron evacuados tras un apagón.

El juego mecánico descrito como el más alto del parque se detuvo por completo, por lo que los asistentes tuvieron que ser desalojados a pie por las escaleras de emergencia.

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En diversos videos que compartieron algunos de los asistentes al parque de Texas, se puede observar a las personas caminando por lo alto de la atracción, particularmente por las escaleras instaladas junto a la estructura.

Aunque las imágenes provocaron alarma, reportes que citan a un portavoz de ’Six Flags’ señalaron que todos los visitantes fueron escoltados de forma segura fuera de las atracciones.

La causa del apagón fue atribuida por el parque a una cuadrilla externa de construcción que hizo contacto con una línea eléctrica subterránea.

🇺🇸 | Un apagón en un parque de atracciones en Texas obligó a los pasajeros de las montañas rusas a bajar a pie tras detenerse los juegos. pic.twitter.com/NoqaVW9oA0 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 19, 2026

Un primer reporte local había señalado que el parque experimentó un problema técnico interno y que cerró de forma anticipada mientras Oncor Electrícese Delivery trabajaba para restablecer el servicio.

Sin embargo, versiones posteriores indicaron que la energía fue restaurada y que el parque pudo continuar operaciones hasta su horario programado.

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Hasta el momento, no se reportaron heridos, y los afectados recibieron boletos de cortesía para regresar al parque en otra fecha.

En tanto, ’Six Flags Over Texas’ retomó operaciones normales, tras la interrupción del servicio eléctrico registrada el día anterior.