Suscríbete
Síguenos en:
Viral

Pánico en ‘Six Flags’: Visitantes QUEDAN ATRAPADOS en lo alto de montaña rusa y bajan por escalera de emergencia

Un apagón provocó que los asistentes al parque fueran evacuados en varias atracciones.

Mayo 19, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Six-flags.jpg

Varias personas que subieron a la montaña rusa ‘Titán’ de ‘Six Flags’ tuvieron que bajar por las escaleras de emergencia.

X

Un día de diversión en ‘Six Flags’ terminó convertido en una pesadilla. Y es que varios visitantes que eligieron subirse a la montaña rusa ‘Titán’, misma que alcanza unos 75 metros, fueron evacuados tras un apagón.

El juego mecánico descrito como el más alto del parque se detuvo por completo, por lo que los asistentes tuvieron que ser desalojados a pie por las escaleras de emergencia.

TE RECOMENDAMOS: Magistrada de Zacatecas salva a su hijo, pero muere por TERRIBLE ATAQUE de enjambre de abejas

En diversos videos que compartieron algunos de los asistentes al parque de Texas, se puede observar a las personas caminando por lo alto de la atracción, particularmente por las escaleras instaladas junto a la estructura.

Aunque las imágenes provocaron alarma, reportes que citan a un portavoz de ’Six Flags’ señalaron que todos los visitantes fueron escoltados de forma segura fuera de las atracciones.

Más noticias virales
Boda-crimen.jpg
Viral
Novio ATROPELLA Y MAT4 a su mejor amigo tras su boda… y su esposa fue su cómplice
El individuo recibió una dura sentencia tras arrebatarle la vida a su mejor amigo.
Mayo 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Viral
¿Cuántas cartas escribió Erika María ‘N’ tras huir a Venezuela y a quién le pidió ayuda?
Mayo 09, 2026
Viral
Buscan hasta 15 años de prisión para Roxana N, la madre que olvidó en el coche a su hijo Vicente, quien murió de calor
Mayo 06, 2026
Viral
Esposo de Carolina Flores ALIMENTÓ A SU BEBÉ 24 horas con el cuerpo de su madre: “soy excelente padre”
Abril 27, 2026
Viral
A paciente de cáncer de mama le extirpan el seno EQUIVOCADO: “te pido disculpas”, dijo la doctora
Abril 24, 2026
Tirador-Teotihuacan.jpg
Viral
Tirador de Teotihuacán planeó el ataque al menos DOS MESES antes; estuvo 13 días en hotel cercano
Abril 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Edith-Guadalupe.jpg
Viral
Caso Edith Guadalupe: acudió a entrevista de trabajo y fue HALLADA SIN VIDA en edificio
Abril 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Loren-Schauers.jpg
Viral
Hombre de 24 años sobrevive a accidente extremo: LE AMPUTAN la mitad inferior del cuerpo
Abril 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

La causa del apagón fue atribuida por el parque a una cuadrilla externa de construcción que hizo contacto con una línea eléctrica subterránea.

Un primer reporte local había señalado que el parque experimentó un problema técnico interno y que cerró de forma anticipada mientras Oncor Electrícese Delivery trabajaba para restablecer el servicio.

Sin embargo, versiones posteriores indicaron que la energía fue restaurada y que el parque pudo continuar operaciones hasta su horario programado.

NO TE VAYAS SIN LEER: 28 empleados de cruceros de DISNEY fueron arrestados: “estaban involucrados con porn0grafía infantil”

Hasta el momento, no se reportaron heridos, y los afectados recibieron boletos de cortesía para regresar al parque en otra fecha.

En tanto, ’Six Flags Over Texas’ retomó operaciones normales, tras la interrupción del servicio eléctrico registrada el día anterior.

six flags méxico juego
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Bebe-abandonado.jpg
Viral
Bebé de 6 meses es abandonado en Uber, su papá HUYE EN MOTO y luego intenta recuperarlo
Mayo 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
fanfestival-zocalo.jpg
Viral
Dónde estará la pantalla MÁS GRANDE para ver los partidos en CDMX del 11 de junio al 19 de julio 2026
Mayo 15, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Modelo-moto.jpg
Viral
Famosa modelo grababa video en la calle y FUE ARROLLADA por una moto; murió y su hija presenció el momento
Mayo 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Magistrada-Zacatecas.jpg
Viral
Magistrada de Zacatecas salva a su hijo, pero muere por TERRIBLE ATAQUE de enjambre de abejas
Mayo 14, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Survivor.jpg
Famosos
Reaparece concursante de ‘Survivor’ al que LE AMPUTARON LA PIERNA y así reaccionan sus compañeros a la tragedia
El influencer de 21 años quiso enviar un mensaje para tranquilizar a todos sus seres queridos.
Mayo 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lapizin.jpg
Famosos
‘Lapizín’, hermano de ‘Gomita’, revela MALTRATOS Y GROSERÍAS de Cecilia Galliano: le dio comida para perros
El payasito recuerda que cuando tenía seis años y trabajaba en ‘Sabadazo’, la conductora le dio alimentos para mascota durante una transmisión.
Mayo 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Marlene-Favela.jpg
Famosos
Marlene Favela entre lágrimas hace DEVASTADORA SÚPLICA a Dios por la salud de su mamá
La madre de la actriz atraviesa por un delicado momento en su salud, por lo que Marlene le pidió a Dios.
Mayo 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Veronica-Castro.jpg
Famosos
Verónica Castro provoca zafarrancho, SE HIPERVENTILA y José Manuel Lechuga se viraliza por gritos a reporteros
El actor contó “la película completa” y explicó que las imágenes donde les grita a los medios de comunicación fueron sacados de contexto.
Mayo 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez