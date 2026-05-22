Tras perder la tutoría de su nieto, Maribel Guardia reacciona con mensaje y video

El anuncio ayer de que Addis Tuñón es la nueva tutora de José Julián generó ya la reacción de Marco Chacón pero también de Maribel Guardia.

Maribel es la abuela de José Julián y hace más de un año comenzó una batalla legal contra la madre del niño, Imelda Garza Tuñón, a quien acusa de ponerlo en situaciones de riesgo debido a sus adicciones.

Guardia, de hecho, consiguió que un juez le concediera la guardia temporal del niño durante tres meses.

TE RECOMENDAMOS: Paco de la O da la cara POR PRIMERA VEZ ante acusaciones de golpes y agresiones: “Yo no soy ese monstruo”

Pero antes de que se cumpliera el plazo, Imelda logró revertir la sentencia y que se le devolviera a su hijo.

Comenzó entonces otra batalla legal: la disputa por la herencia de Joan Sebastian, abuelo de José Julián.

Imelda acusa a Maribel y su esposo Marco Chacón de presentar un testamento alterado y falso para reclamar la herencia que le habría correspondido a Julián, padre del niño.

La reacción de Maribel Guardia

En medio de ese pleito, se puso en duda la labor de Chacón como albacea de la herencia y de Maribel como tutora.

“No han proveído al niño José Julián de los recursos necesarios para su manutención”, acusó el equipo de abogados de Imelda.

La tarde de ayer 20 de mayo un juez solucionó ese conflicto retirando a Maribel Guardia la tutoría de José Julián... y otorgándosela a Addis Tuñón, conductora del programa De primera mano y tía de Imelda.

“Mi primera acción como tutora fue pedir la destitución de Marco Chacón como albacea de la herencia de José Julián”, dijo Addis.

Ante este panorama, Maribel Guardia reaccionó con un mensaje y un video en el que sugiere su postura ante la batalla legal.

“Soy la TUTORA de mi vida, la arquitecta de mis sueños, y cada paso lo doy con amor y con Dios guiando mi corazón”, publicó Maribel Guardia.

La publicación es al mismo tiempo una publicidad en la que la actriz anuncia una marca de zapatos pero sus seguidores entendieron de inmediato el guiño a la situación que vive con José Julián.

“Pierde quien no sabe ser agradecido y cree que es obligación darle. Lo que es evidente es que su nieto para esas personas se convirtió en moneda de cambio, que Dios lo guarde y lo bendiga siempre, que lo guarde incluso de su propia madre”, se lee en uno de los comentarios.

TE PUEDE INTERESAR: Maribel Guardia queda fuera: ¿Por qué Addis Tuñón es la nueva tutora del hijo de Imelda Garza?

En otro de los mensajes de su publicación, un fan le reconoce su labor con José Julián mientras lo tuvo: