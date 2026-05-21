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Rey Grupero combate a Niurka con un hechizo: “Adelgacé muchísimo”

El influencer asegura que enfermó debido a una brujería que le hizo la cantante, bailarina y actriz

Mayo 21, 2026 • 
Alejandro Flores
REY gRUPERO NIURKA.jpg

Rey Grupero acusa a Niurka

Instagram

Rey Grupero estuvo en la misma Casa de los Famosos que Niurka en Telemundo. Desde entonces, asegura, se ha dado cuenta del poder que la cantante maneja.

Mientras estuvieron en el reality show, fueron amigos y estuvieron en el mismo equipo. Pero al salir, Rey Grupero comenzó a hacer comentarios críticos de las actitudes de Niurka dentro de la Casa y fue entonces que, según se testimonio, se desató una ola de malestares que no han parado.
Él los atribuye a una “brujería” de parte de la bailarina, quien ciertamente suele soltar frases como “lo voy a echar al caldero” para referirse a sus rivales y que se ha interpretado como una amenaza de brujería.
Dice Rey Grupero que él no cree en eso pero que de todos modos se ha protegido.

“Yo voy siempre con Dios, mi fe está en eso. Pero sí te puedo decir que me enfermé, medio mucho vomito, al grado de que adelgacé muchísimo”, declaró.

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¿Por qué acusa a Niurka de brujería?

De hecho, hace un mes, cuando Niurka entró y fue eliminada de La Mansión VIP, Rey Grupero se unió con Bobby Larios para advertirle a Bruno, actual pareja de la cantante, que debería “salirse” de esa relación porque le estaba haciendo daño.

@rey.grupero.oficial

Una oración en conjunto por favor #jesus

♬ Mi Universo - Jesús Adrián Romero

Rey Grupero puso de testigo de su enfermedad con vómito a Nanda Rocha, su pareja, quien lo vio adelgazar en un lapso muy corto.
TE PUEDE INTERESAR: Bobby Larios y Rey Grupero acusan a Niurka de tener embrujado a Bruno: “Que alguien lo salve”

“Y ya por ahí se sumó una persona para hacer un hechizo (para liberarse de la brujería) porque la verdad es que sí la pasé muy mal”.

Niurka siempre ha negado que lance hechizos o brujerías contras sus enemigos y asegura que todo lo que les sucede no por un fenómeno metafísico sino por el karma que los persigue.

Niurka
 rey grupero
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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