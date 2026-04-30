Pati Chapoy y ‘Yeri Mua’ critican boda en ‘Euphoria’ y redes reaccionan: “de esos SUEÑOS CON FIEBRE que te dan”

“Todo estaba tan bello hasta que salió CHAPOY”.

La plataforma HBO Max Latinoamérica se aventó una estrategia totalmente inusual pues reunió a Pati Chapoy y a la famosa de internet Yeri Mua para que simularan analizar una de sus series al puro estilo de ‘Ventaneando’.

La comunicadora y la también cantante se instalaron en una mesa simulando estar presentes en la boda de ‘Cassie’ y ‘Nate’, personajes interpretados por Sydney Sweeney y Jacob Elordi, en la popular serie ‘Euphoria’; pero no lo hicieron solas, también estuvieron ‘Vanessa Labios 4K’ y ‘Witto’.

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Las redes sociales explotaron al ver cómo los creadores de contenido reaccionan y debaten sobre los eventos del tercer episodio de la temporada.

Particularmente, Chapoy, Yeri Mua, ‘Vanessa Labios 4K’ y ‘Witto’ comentan distintas escenas, teorías y reacciones en torno al capítulo aunque evitando revelar detalles fundamentales para no adelantar nada a quienes no han visto el contenido.

El clip llama la atención por llevar el universo de ‘Euphoria’ a un terreno completamente distinto y colocar a una de las voces más reconocidas en el mundo de los espectáculos mexicanos para hablar de la serie.

Tras la publicación de la campaña se desató una ola de comentarios entre seguidores de la serie y usuarios que consumen el programa ‘Ventaneando’ y destacaron los más divertidos y los que criticaron la presencia de la comunicadora.

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“Wey es como de esos sueños com fiebre que te dan. No me lo esperaba”, “Al que se le ocurrió este video por favor denle un buen bono (ignorare la presencia de la señora de azul)”, “Jajajajaja lo que sueño cuando ceno pesado:”, “Todo estaba tan bello hasta que salió CHAPOY”, Tio Max!!! Que es este multiverso!!!! Vanessa!!! Yeri Mua!!! Y ahora hasta Paty Chapoy EN LA BODA DE EUPHORIA Y en el plebo chisme!!!! Esto es ICONICO!!! Y la Tia Paty hasta el centro de mesa se llevo!!!”, fueron algunos de los comentarios.