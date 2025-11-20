Jaime Maussan aparece en la nueva temporada de ‘Stranger Things’ desde Tampico

En un nuevo comercial que promociona la temporada final de la serie ‘Stranger Things’, Netflix echó mano de la participación del periodista Jaime Maussan, quien es reconocido por investigar el fenómeno paranormal.

El video promocional recurre a uno de los temas que ha colocado al estado de Tampico en la polémica: los relatos sobre actividad y presuntos fenómenos OVNI en la región.

En el clip, Netflix relaciona el tono paranormal de la serie con historias que se han difundido durante décadas en el sur de Tamaulipas.

La producción retomó rumores y testimonios populares sobre eventos que algunas personas describen como “extraños” en el cielo, el mar y las zonas costeras.

La campaña de Netflix busca generar expectativa a través de referencias culturales y fenómenos virales fuera de la narrativa original.

¿De qué trata ‘Stranger Things’?

Es una serie que mezcla misterio, ciencia ficción y fenómenos paranormales, mismos que ocurren en los años ochenta. La historia sigue a un grupo de amigos que descubren accidentalmente una dimensión paralela en el pequeño pueblo de Hawkins.

Todo comienza cuando uno de los chicos desaparece y queda atrapado en ese inquietante lugar.

En medio del caos, aparece ‘Eleven’, una niña con habilidades especiales que se escapa de un laboratorio secreto. Desde ahí la historia avanza entre criaturas aterradoras, sucesos sobrenaturales, experimentos ocultos y un mensaje fuerte sobre la fuerza de la amistad.

¿Cuál es la relación de Jaime Maussan con Tampico?

Por años, el periodista ha investigado sobre presuntos fenómenos aéreos y relatos locales, y uno de sus análisis más conocidos se centra en la Playa Miramar, donde ha documentado testimonios sobre movimientos extraños en el mar.

Esta investigación lo llevó a plantearse la posibilidad de la existencia de una base extraterrestre submarina relacionada con OSNIS (Objetos Sumergibles No Identificados) que ciertos habitantes aseguran haber visto.

Maussan también ha señalado que tormentas tropicales y huracanes han cambiado de trayectoria antes de impactar el sur de Tamaulipas, lo que se interpreta como una “protección” en la zona.

Una parte de estas investigaciones aparece en el documental de Netflix. El enigma extraterrestre, en el episodio ‘Aguas alienígenas’, donde se muestran testimonios sobre anomalías magnéticas, luces extrañas e incluso humanoides gigantes que, según algunos, cuidan la costa.

Mezclando las investigaciones de Maussan en Tampico y ‘Stranger Things’, fue que se creó este tráiler de terror para la trama de la serie, pues la relación de dichas “cosas extrañas” en la ciudad con Vecna no está muy alejada de la realidad.

La última entrega de ‘Stranger Things’ se estrenará de forma escalonada en 2025:

Volumen 1 (episodios 1 a 4): 26 de noviembre



Volumen 2 (episodios 5 a 7): 25 de diciembre



Episodio final (episodio 8): 31 de diciembre

Los capítulos tendrán duración extendida, por lo que funcionarán como episodios especiales para completar el cierre de la historia.

