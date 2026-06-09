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¿Dónde está Kelly Ariadne? Exmanager de Paquita la del Barrio confiesa gran preocupación y SOSPECHAN de la clínica

La nieta de Paquita estaba internada en un centro de rehabilitación del que se habría escapado sin sus pertenencias y descalza.

Junio 09, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Nieta-Paquita.jpg

El exmanager de Paquita la del Barrio da detalles de la desaparición de Kelly Ariadne.

YouTube/Getty Images

“Si ellos dicen que se fugó, la familia exige que nos demuestren cómo se fugó”.

Desde hace unos días se dio a conocer la desaparición de Kelly Ariadne, la nieta de la fallecida cantante Paquita la del Barrio. La joven, de 28 años, fue vista por última vez el 20 de mayo pasado en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Dentro de los pocos detalles que se conocen es que Kelly es hija del hijo mayor de la intérprete de ‘Rata de dos patas’ y sobre su ficha de búsqueda resalta su descripción física: pecas en la cara y tatuajes en el brazo izquierdo de un ave fénix, flores y alas de ángel, todos en blanco y negro.

Además, se sabe que usaba un mallón negro, chamarra tipo rompe vientos negra y que iba descalza.

TE RECOMENDAMOS: Reportan la DESAPARICIÓN de Kelly Ariadne, nieta de Paquita la del Barrio; hace 15 días no se sabe nada de ella

¿Dónde está Kelly Ariadne?

Francisco Torres, mano derecha de la fallecida Paquita, rompió el silencio y reveló que la joven ingresó el 17 de mayo a la clínica de rehabilitación ‘Reencuentro’, en San Miguel de Allende. Añadió que un día después su padre fue verla y ella misma le abrió la puerta.

Tan sólo tres días después, el miércoles 20 de mayo, por la mañana “la clínica les reportó que aparentemente se había escapado”, indicó el exmanager.

Al tiempo, comentó que le parecía muy extraña la situación debido a que Kelly dejó sus cosas de valor, entre ellas las escrituras de un predio que le heredó su abuela Paquita.

“Han pasado los días y ha sido muy preocupante, no se sabe nada de ella”, dijo Francisco.

También compartió que tienen sospechas porque la clínica no les ha brindado explicaciones e incluso dijeron que no hay cámaras que hayan captado el momento en el que Kelly salió del lugar.

“Si ellos dicen que se fugó, la familia exige que nos demuestren cómo se fugó”, mencionó.
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Pese a que la Fiscalía ha realizado búsquedas, Francisco sugiere que las autoridades deben pedir más explicaciones al centro de rehabilitación e ingresar al sitio para saber qué pasó con la nieta de Paquita.

“Nos parece sospechoso que la clínica diga que no tiene cámaras, en una clínica de rehabilitación”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Buscan al nieto de Lucha Villa, está DESAPARECIDO y ya emiten su ficha de localización

Finalmente, el exmanager de la intérprete expresó que la clínica es costosa y que es la segunda ocasión en la que Kelly Ariadne es internada en dicho lugar al que la llevó su padre cuando ella estaba en Veracruz.

Paquita La Del Barrio nieta desaparecida
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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