Ivonne Montero le da con todo a Mauricio Ymay y reacciona a sus disculpas por criticar a manifestantes

Mauricio Ymay hizo, previo al partido de México contra Sudáfrica, algunos comentarios sobre las manifestaciones de las madres buscadoras, el magisterio y los normalistas en la Ciudad de México.

“Tanquetas de agua y balas de goma, con eso. ¿Sabes cuándo vuelven a cerrar Reforma? Nunca”, soltó el comentarista deportivo.

Su declaración, realizada en su podcast, se viralizó y provocó críticas que inundaron su perfil de Instagram. Entre esos mensajes estaba el de Ivonne Montero, quien señaló que era “vergozoso”.

"¿Cómo te atreves a desearle al pueblo semejante estupidez? Nuestro pueblo no necesita personajes como tú... qué vergüenza con los comentarios que has lanzado”.

Ivonne Monterio escribió su primer comentario en el perfil de Ymay Instagram

La disculpa de Mauricio Ymay

Como informamos en TVyNovelas, Ymay publicó un texto en el que pidió disculpas a las familias manifestantes que buscan visibilizar su movimiento atrayendo la atención que hay en los partidos de futbol.

“Mi intención era expresar mi deseo de que un evento tan importante para nuestro país como la inauguración de una Copa del Mundo pudiera desarrollarse en un ambiente de orden y seguridad”, expone en el primer párrafo del comunicado.

Luego señala que en “En ningún momento busqué descalificar, minimizar o faltar al respeto a ninguna causa ni a las personas que la representan”.

El comentarista deportivo explica en su texto, sin embargo, que su idea fue “interpretada de forma distinta a como fue concebida originalmente”.

La respuesta de Ivonne Montero

Al mismo tiempo que se lanzó el comunicado, el perfil de Instagram de Mauricio Ymay se modificó para limitar los comentarios, por lo que su comunicado tiene solamente respuestas de apoyo y positivas.

Sin embargo, detractores como Ivonne Montero encontraron en publicaciones como la de TVyNovelas un espacio para escribir su opinión sobre las disculpas de Ymay.