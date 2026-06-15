Facundo exhibe precios en reventa del posible quinto partido de México: “Es ridículo”

Facundo soñaba con llevar a sus hijos a uno de los partidos de México.

La Selección Mexicana ha levantado el ánimo de los aficionados luego de su debut ante Sudáfrica, donde mostró momentos de buen futbol y una contundencia poco común al derrotar al rival 2 - 0.

El conductor de televisión y ex habitante de La Casa de los Famosos es uno de esos aficionados y está tan emocionado que pensó en la posibilidad de llevar a sus tres hijos al quinto partido de México.

La selección solamente ha llegado a esa fase en México 86, cuando se enfrentó a Alemania en Monterrey... y perdió en penales.

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¿Cuánto costaría el boleto en reventa del quinto partido de México?

En esta ocasión, los pronósticos más optimistas ponen a México como líder de su grupo, con lo que enfrentaría en dieciseisavos de final a un tercer lugar de otro grupo, es decir, un equipo débil, por lo menos en el papel. Ese partido será en el estadio Ciudad de México.

Si México gana ese juego, repetiría en ese mismo estadio para el soñado quinto partido, el cual probablemente sea ya con una potencia futbolística.

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Para ese partido es que Facundo cotizó boletos en un sitio legal de reventa de boletos. Este sitio funciona como intermediario en la compra venta entre terceros y no tiene ninguna relación con los sitios oficiales de boletos.

En un video publicado en su perfil de Instagram, Facundo mostró que el sitio tiene disponibles boletos en la zona muy cerca de la cancha en 289 mil pesos.

“Si yo comprara cuatro boletos me saldría como en 1 millón 150 mil varos, lo que significaría que estaría pagando mas de 12 mil pesos el minuto de partido ¡de un partido de futbol! Esta desproporcionado los boletos, es ridículo”.

Facundo mostró la pantalla del sitio en el que buscaba los boletos, en donde los precios no están regulados y son un acuerdo entre el vendedor y el comprador.