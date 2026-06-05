Documental de Paco Stanley: dónde verlo y quiénes son los policías que dicen saber quién lo mato

El nuevo documental de Paco Stanley llamado “Testigos: La verdad tiene voz” fue una idea de Arleth Garibay, quien trabajo con el conductor en la década de los 90.

En realidad, el nombre de Stanley no estaba en la mira pero la misma plataforma que ahora lo distribuye, trabajaba en “Operación Leyenda Kiki Camarena”, un documental sobre el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena.

Ahí es donde surgen los nombres de dos agentes judiciales, René López y Jorge Godoy, quienes también trabajaban como escoltas de narcotraficantes.

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¿Quiénes son los ex policías que declaran en el nuevo documental de Paco Stanley?

El periodista Héctor de Mauleón documentó su caso el año pasado y lo publicó en su columna del periódico El Universal.

De Mauleón publicó que hubo “tres exjudiciales que fueron escoltas de Caro Quintero y de su socio, Enrique Fonseca Carrillo, y que luego se convirtieron en testigos protegidos: René López, Ramón Lira y Jorge Godoy”.

El primero y el tercero aparecen en el documental de Paco Stanley dando su testimonio de forma pública, sin anonimato y convencidos de lo que dicen.

¿Dónde ver “Testigos: la verdad tiene voz”?

La promoción de “Testigos: la verdad tiene voz” se ha hecho con misterio respecto a las revelaciones de estos dos exagentes.

El público que quiera conocer esa “verdad”, según el plan de los productores del documental, debe pagar 10 dólares al mes por una suscripción a relleetv, la plataforma que distribuye el material.

Es una suscripción que incluye, dice en su página oficial, acceso ilimitado a su material así como formato HD en todas sus producciones.

Además de los documentales sobre Stanley y Kiki Camarena, la plataforma tiene disponibles películas como Wicked y Misión Imposible.