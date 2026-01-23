Suscríbete
Alex B enfurecido le responde a Pati Chapoy: “la MALÉVOLA es usted… nunca lo visitó en el hospital”

Luego de las fuertes acusaciones que lanzó la periodista contra el hermano de Daniel Bisongo, éste le contesta.

Enero 23, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Alex-B-Chapoy.jpg

Alex B respondió a las acusaciones de Pati Cahpoy y le mandó varios mensajes.

YouTube

“Si usted quería saber sobre el estado de Daniel, ¿por qué nunca lo visitó. En dos años, en 11 hospitalizaciones, de meses incluso, sólo se paró una sola vez”.

Para celebrar el aniversario 30 de ‘Ventaneando’, Pati Chapoy aprovechó las cámaras de todos los medios que se dieron cita en su programa y lanzó graves acusaciones en contra del hermano del fallecido Daniel Bisogno.

A casi un año de la muerte del conductor de televisión por complicaciones de salud derivadas de los padecimientos en el hígado y riñones, la periodista, jefa y amiga de ‘El Muñe’ arremetió en contra de Alex B y lo acusó de haber saqueado la propiedad del presentador el mismo día en el que perdió la vida.

Chapoy también señaló que al sacar las pertenencias de Bisogno, se llevó objetos que serían parte de la herencia de su sobrina, Michaela.

Ante las fuertes palabras con las que despotricó la líder de ‘Ventanenando’, Alejandro tomó sus redes sociales para responderle a la comunicadora. “Hoy nuevamente la señora Pati Chapoy hizo señalamientos en mi contra”, indicó su mensaje Alex B.

Resaltó que la conductora desde hace meses ha intentado hundirlo y desprestigiarlo con “una lista de mentiras” y añadió que “lo hizo con todo el dolo a semanas de la muerte de Daniel y sin importarle la tragedia que estábamos viviendo”.

Alex B fue contundente al aseverar que “esta vez no va a ser igual” y le exigió que no se vuelva a meter con él “ni a lastimarnos como familia”.

“Señora, ya basta… ¿o tiene algo personal en contra mía o como dicen los medios y el mismo público, o está buscando conflicto para generar más rating en su programa, que claramente se fue en picada con la muerte de mi hermano Daniel?”.

El hermano del fallecido presentador destacó que “ya todos sabemos y porque usted lo ha dejado ver, que ha ido perdiendo su objetividad manejándose con infamias, información manipulada y lanzando agresiones a diferentes figuras del espectáculo sólo porque no le caen bien”.

Y fue enfático al poner sobre la mesa que entiende que él nunca fue de su agrado, pero que con esta “calumnia” quiso hundirlo, pese a que esa acusación de saqueo “ya fue desmentida con pruebas, incluso de la fiscalía”.

El hermano de Daniel motivó a Chapoy que si a ella le consta que faltan cosas en la casa, “le recomiendo que le pregunte a la persona que cambió las chapas, que es la única persona que tiene acceso y que ya hace uso de todas las propiedades y pertenencias de Daniel”, y le cuestiono si “sabía usted que este tema ya se había aclarado con Cristina? E incluso hubieron disculpas de ambas partes por los malentendidos”.

Visiblemente molesto, Alex B le dijo a Pati, quien con anterioridad lo había llamado malévolo que “la malévola es usted que señala, que calumnia, que difama y busca acabar con la carrera de quien no sea de su agrado o de quien no se le tienda a sus pies. Malévolo es incluirse en un discusión familiar en la que claramente no tiene conocimiento y en la que usted no tiene nada que ver. Malévolo es darle el tiro de gracia a una familia, asegurando una lista de acusaciones en mi contra sólo por su coraje de haber platicado con los medios sobre el estado de salud de mi hermano, información que usted creía era de ‘Ventaneando’”.

Alejandro Bisogno admitió que compartió información con distintos medios de comunicación, algo que la presentadora calificó como “tour de medios”. Y confirmó que pactó con la prensa hablar sobre el estado de salud de Daniel, hecho que, asegura, Pati creía era información que sólo debía difundirse en ‘Ventaneando’.

Y cuestionó a la presentadora que si tanta era su preocupación, por qué no acudió a conocer de primera mano la condición del fallecido conductor.

“Si usted quería saber sobre el estado de Daniel, ¿por qué nunca lo visitó. En dos años, en 11 hospitalizaciones, de meses incluso, sólo se paró una sola vez en el hospital y porque fue a acompañar a su marido, le quedaba de paso”, reclamó.

Acusan que la muerte de la madre de los Bisogno fue responsabilidad de Pati Chapoy

Ante los señalamientos que también pesaron en contra de Chapoy, se dijo que había sido responsable de la muerte de doña María Araceli, tras dar a conocer información privada sobre la salud del también actor de teatro.

Alex B, tajante, le dijo a la conductora que sabía que su madre no había muerto por su culpa, sin embargo si conoció de su boca detalles de la salud de Daniel que la angustiaron, y luego de algunos días de conocer dicha información, perdió la vida con la preocupación de que su hijo estaba muy delicado y que no quería que supieran de la cirugía de pulmón de la que podría salir sin vida.

Añadió que toda la información que Pati buscaba obtener le fue negada porque “Daniel tomó la decisión de no platicarle nada a usted ni a mis papás”, primero por miedo, porque no quería perder su trabajo y segundo porque no quería que sus papás se preocuparan”.

Las noticias sobre la salud de Daniel fueron dadas con cautela, aseguró Alejandro, sin embargo fue la expareja del conductor quien se anticipó y contó los detalles. “Cristina vio por sus intereses y se adelantó para ganarla como aliada”, le reprochó.

Y finalizó contundente su mensaje hacia Patricia Chapoy: “¡Ya párele porque sino el que va a hablar soy yo y tengo mucho que decir!”.

PATI CHAPOY Alex Bisogno Daniel Bisogno
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
