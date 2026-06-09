Luto en la familia de Alessandra Rosaldo: Murió su papá, Jaime Sánchez Rosaldo

La noche del 8 de junio de 2026, el programa “Ventaneando” confirmó la muerte del señor Jaime Sánchez Rosaldo, padre de Alessandra Rosaldo.

El fallecido suegro de Eugenio Derbez fue un productor musical y manager de destacadas figuras del espectáculo en México, como Lucero, el grupo “Sentidos Opuestos” y el cantante Napoleón, entre otros.

Sin embargo, ni Alessandra Rosaldo, ni su hermana Mariana Sanchez-Williams, quien es coach, deportista y conductora de un pódcast junto a la cantante, se han pronunciado al respecto en redes sociales.

Descanse en paz.

Además de éxitos con los artistas que representó, al señor Rosaldo lo persiguieron por una controversia en 2023, cuando Elaine Haro acusó de acoso e intimidación a una persona de su equipo de trabajo, por lo que se puso sobre la mesa el nombre de Jaime. Como era de esperarse, Alessandra y sus hermanas salieron a defender a su padre, “de personas que solo quieren llamar la atención”.

También fue mánager de la fallecida Dulce La Cantante, con quien tuvo una controversia por un contrato de trabajo, que lo obligaba a representarla por tres años y dos más de prórroga. “Soy su manager en este momento, pero no me interesa sabiendo cómo está de loca”, dijo en su momento Sánchez Rosaldo.