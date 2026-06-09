Así fue el TÓRRIDO AMORÍO que protagonizaron Maribel Guardia y Rafael Inclán: “de película”

“Te digo la verdad, primero es un estupendo ser, muy guapa, muy guapa, más atractiva que bonita y fue como un romance de película”.

Por allá de 1984, Maribel Guardia incursionaba en el conocido ‘Cine de Ficheras’, donde en diversas películas compartió créditos con actores como Alfonso Zayas, ‘Chabelo’, Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez, Valentín Trujillo y Rafael Inclán, entre muchos otros.

Cintas como ‘Macho que ladra no muerde’, ‘De todas… ¡todas!’, ‘Un hombre violento’ y ‘A garrote limpio’, fueron estelarizadas por Maribel y por Rafael Inclán. Y entre la convivencia se dio el flechazo de cupido.

Sobre los detalles del romance, habló Inclán, quien recientemente le dijo a Matilde Obregón cómo fue y que significó su romance con la costarricense.

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“Te digo la verdad, primero es un estupendo ser, muy guapa, muy guapa, más atractiva que bonita y fue como un romance de película”, expresó el histrión.

Al tiempo, dio detalles de cómo surgió la atracción entre ambos. “Hicimos dos películas juntos y lógico, en la película cuando haces la pareja, te ves todo el día, a todas horas y hay escenitas, se va dando, no, no sin querer, pero es fácil que se vaya dando”.

Sobre su amorío “de película” no quiso abundar más, sin embargo, bromeó con el tiempo que permanecieron juntos.

“Se dio, pero muy leve, estupendo ser humano, guapísima. Pero fue eso, lo que duran dos películas, 8 años. Es que el director era muy lento”, dijo entre risas.

En entrevistas pasadas, Inclán atribuyó a que no se afianzara la relación porque él andaba “muy metido en la fiesta” y ella prefirió comenzar una relación formal. Con el paso del tiempo ambos han mantenido una buena amistad y respeto mutuo.

Las parejas de Rafael Inclán

Su primer matrimonio ocurrió cuando el actor tenía 22 años. Aunque la identidad es desconocida, ha descrito a su expareja como “una buena mujer”.

En 1993, Rafael se casó con Alicia Fahr con quien estuvo unido por siete años. Se divorciaron en el año 2000.

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Su última esposa fue Paola Lavat, con quien se unió en matrimonio el 23 de febrero de 2019. La pareja se conoció gracias a la amistad del actor y ‘Chuty’ Rodríguez, mamá de Lavat, y en 2018 comenzaron un noviazgo. Un año después se casaron. Rafael y Paola duraron siete años casados y en 2025 se separaron.