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Yeri Mua hubiera entrado gratis a La Mansión VIP pero HotSpanish la rechazó por una grave razón

El creado del reality show revelo la verdad detrás de la negociación con Yeri Mua

Junio 03, 2026 • 
Alejandro Flores
yeri mua hotspanish.jpg

Yeri Mua casi entra a La Mansion VIP

Instagram

HotSpanish aclaró el embrollo de Yeri Mua y Naim Darrechi.

Darrechi estuvo en La Mansión VIP, donde tuvo un par de episodios de ira irracional que lo motivaron a tomar una decisión: salirse del reality para buscar ayuda siquiátrica.
Yeri Mua fue novia de Naim y hace una semana reveló que ella también fue invitada a La Mansión VIP. El problema fue que Yeri y Naim terminaron su relación de forma abrupta y en medio de acusaciones de infidelidad y violencia machista de Darrechi.
De acuerdo con la influencer, recibió la invitación para entrar al reality y le ofrecieron un pago de 3 millones de pesos, cantidad que calificó de “miserable”.
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¿Por que Yeri Mua no entró a La Mansión VIP?

Ahora, HotSpanish revela la verdadera razón por la que Yeri Mua no estuvo en La Mansión VIP. HotSpanish es el creador de este reality y por primera vez decidió responde a la pregunta de qué pasó con estos creadores de contenido.

“Nosotros le ofrecimos esa cantidad y yo esperaba que ellos hicieran una contrapropuesta pero pues simplemente ya no hubo respuesta”, dijo respecto a los 3 millones de pesos.
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Roberto González (así es su nombre de pila) aclaró también que es falsa la versión de que Yeri Mua no entró al reality porque no pasó los exámenes médicos.

“Realmente no hubo una situación de esas”, dijo en una entrevista difundida por Drama Millennial.


Lo que sí hubo fue la propuesta de que Yeri Mua entraría gratis a La Mansión VIP con una condición: que Naim Darrechi no entrara.
HotSpanish explica que era una condición inaceptable para él y su equipo por lo que ahí se terminó la negociación.

Yeri Mua La Mansión VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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