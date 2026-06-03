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Alex Bisogno pone ORDEN DE RESTRICCIÓN contra de Pati Chapoy: “Que no vuelva a ensuciar el nombre de mi familia”

El hermano de Daniel, harto de las declaraciones de la líder de ‘Ventaneando’, ya emprendió acciones legales en su contra.

Junio 03, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Alex Bisogno busca cómo frenar los ataques de Pati Chapoy en su contra.

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“Ese es el coraje de la señora, que yo he salido a dar entrevistas a darles la versión real”.

El hermano del fallecido conductor de televisión Daniel Bisogno anunció que ya tiene lista la orden de restricción contra la periodista Pati Chapoy, esto luego de actor difamatorios.

Alex Bisogno, molesto por las supuestas mentiras que ha expresado la comunicadora, decidió emprender acciones legales en su contra.

Y es que Chapoy afirmó en más de una ocasión que el exconductor de ‘Al Extremo’ ‘saqueó’ la casa de Daniel el mismo día de su muerte.

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“¿Por qué no le preguntó al hermano de Daniel qué tamaños tuvo para saquear la casa de Daniel?”, lanzó de manera frontal la líder de ‘Ventaneando’.

Fue a través de una entrevista con Multimedios que Alex afirmó que pese a su conflicto mediático con Pati nunca antes había tenido problemas con nadie. “Muchos ni si quiera sabían que era hermano de Daniel, o sea si hubiera querido ser polémico lo hubiera sido desde hace mucho tiempo”, expresó.

A pesar de ello, el presentador señaló que en caso de que su conflicto con la comunicadora siga creciendo, hablará.

“No tengo pensado hacerlo porque no quiero destruirle la vida a nadie. Yo no soy así. Hay gente que sí lo es, yo no, pero si tengo que hacerlo, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer en serio (...) yo siempre tuve la la educación de guardar secreto ante situaciones que yo sabía, que yo conocía, que mi hermano me platicaba y siempre fui prudente, me parece injusto que una persona llegue a difamarme sin pruebas solamente por el odio que me tiene”, destacó Alex.

Añadió que cree que Chapoy estaría molesta con él porque concedió entrevistas sobre su familia y la muerte de Daniel con otros medios fuera de ‘Ventaneando’.

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“Odio que me tiene de platicar con ustedes, porque ese es el coraje de la señora, que yo he salido a dar entrevistas a darles la versión real”.

Con respecto a si tomará acciones legales contra Chapoy, mencionó que sí: “lo único que vamos a hacer próximamente es colocar una restricción para que nunca en su vida vuelva a ensuciar el nombre de mi familia como lo ha hecho”.

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Finalmente, aclaró que la orden sólo será aplicada para la conductora y no para los demás presentadores de ‘Ventaneando’.

“Ellos nos han mostrado lealtad, la verdad, cariño, porque a pesar de todos estos problemas que han habido, me han mandado mensajes a mí, a mi papá, a mi hermana, de apoyo y que esperan que las cosas se resuelvan. Entonces, como yo lo dije en su momento, perdón, pero la postura de los colaboradores, gente de producción y todo, no es de una persona que cree que yo soy culpable, ¿no? De hecho, cuando se se hacen esas declaraciones, la única que habla es la señora, ¿no? Y los demás callan y los demás asienten con la cabeza”, concluyó Alex Bisogno.

Alex Bisogno PATI CHAPOY
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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