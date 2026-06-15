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Aarón Mercury lamenta entre lágrimas la muerte de Oliver Tree en accidente aéreo: “tengo que decirte GRACIAS”

El influencer creyó que la noticia de la muerte de su amigo se trataba de una broma.

Junio 14, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Aarón Mercury lamenta entre lágrimas la muerte de Oliver Tree en accidente aéreo: “tengo que decirte GRACIAS”

Instagram

Este domingo 14 de junio murió en un accidente aéreo el cantante Oliver Tree, al chocar el helicóptero donde viajaba. La noticia tomó por sorpresa a toda la industria, los fans, y amigos del cantante, como Aarón Mercury, quien compartió fotos y videos para lamentar la muerte de quien consideraba un hermano.

¿Qué ocurrió? Dos helicópteros chocaron a pocos metros del suelo en Río de Janeiro este domingo 14 de junio, lo que provocó la muerte de varias personas, como el cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi.

Uno de los helicópteros cayó sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos, y se incendió tras el impacto. Las llamas alcanzaron al menos 20 automóviles que estaban estacionados. Una espesa columna de humo negro se elevó sobre la zona.

Las víctimas mortales son:
Oliver Tree – Cantante estadounidense
Lucas Vignale – director argentino
Gaspar Prim – youtuber argentino
Lucas Brito Chaves – director argentino
Alexandre Souza – piloto
Charles Marsillac – piloto del otro helicóptero

El mensaje completo de Aarón Mercury para Oliver es este:

Para mi hermano Oliver

Lo único que tengo que decirte es GRACIAS, por qué me ayudaste a cumplir y a vivir mi sueño y hacerme parte de tu sueño.

Fuiste parte de los mejores días de mi vida.

En poco tiempo te volviste un gran hermano a veces la gente conecta de maneras extrañas, pero le agradezco a la vida que nos juntara.

Fuiste una persona con tanto que aportar al mundo pero más allá de eso hay pocas personas como tú que siendo lo grande que eres, mantenías esa alma hermosa.

Estoy devastado con la noticia.

Hasta la siguiente vida, cowboy

Descansa en paz, no te olvidaré…

Aarón Mercury compartió varios videos que grabó con su amigo Oliver, además de anotar que lo va a extrañar.

Aarón Mercury Oliver Tree
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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