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Así fue la ÚLTIMA CONVERSACIÓN entre Paco y Paul Stanley previo a su asesin4to: “Se soltó a llorar”

El hijo del desaparecido conductor se habría despedido de él poco antes de morir.

Junio 08, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Paco-Paul-Stanley.jpg

Paul Stanley contó cómo fue la última conversación con su padre.

YouTube/Instagram

“Estaba echándose unos tragos y así de la nada mi jefe se soltó a llorar”.

Ante la polémica que surgió en medio del 27 aniversario luctuoso del fallecido presentador de televisión, Paco Stanley, quien fue asesinado el 7 de junio de 1999, se hizo viral el momento en el que Paul, su hijo menor, relató lo que fue su última conversación.

La charla se dio durante la participación del conductor de ‘Hoy’ en la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, luego de que Sofía Rivera Torres le preguntara sobre la última vez que pudo hablar con su padre.

Según lo compartido por el conductor, habló con Stanley tan sólo una semana antes de su homicidio en una salida que tuvieron a comer en uno de sus restaurantes favoritos. Entonces, el comediante se habría soltado a llorar sin motivo aparente.

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“Fue una semana antes. Fuimos a comer a un restaurante que nos gustaba mucho. Estaba echándose unos tragos y así de la nada mi jefe se soltó a llorar, pero así leve”, dijo Paul Stanley.

Con la voz entrecortada, el conductor de ‘Hoy’ narró que Paco le dijo que un día se iba a tener que ir, por lo que le encargó que cuidara a su madre y que nunca la dejara sola. Al tiempo, le reiteró que iba a tener que ser muy fuerte y que debía duplicar todo lo que le dejó, haciendo referencia a su legado en televisión.

“Me dice ‘yo un día me voy a tener que ir, pero yo quiero que el día de mañana seas fuerte, que cuides a tu mamá y que yo te voy a dejar algo y ese algo quiero que lo dupliques y lo multipliques y que nunca dejes sola a tu mamá, porque las mujeres te cambian”, fueron las palabras de Paco hacia Paul.
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Finalmente le dijo: “‘esta lágrima es para ti’, y me la embarra aquí en la mejilla y ya”, compartió Stanley.

Luego, el exparticipante del reality detalló que en la última conversación con su padre, se hallaba feliz porque acababa de comprarse la camioneta en la que murió, además de la casa en La Condesa, en la cual le había prometido hacerle una habitación.

@lacasafamososmx

Quiero ir a abrazar a Paul chiquito 😔🥺 Todo lo que pasa en #LaCasaDeLosFamososMx está en @ViX #lcdlfmx #entretenews #PaulStanley #PacoStanley

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“Luego salí con el chofer, (mi papá) se acababa de comprar la camioneta en la que falleció, acababa de llegar Lincoln a México, se acababa de comprar una casa mi papá en La Condesa, ya tenía un depa, pero se compró una casa. Dijo: ‘vengan, vamos, se las voy a enseñar, hijo aquí te voy a hacer tu cuarto’, y lo disfrutó muy poco”, narró Paul.

NO TE VAYAS SIN LEER: Documental de Paco Stanley: dónde verlo y quiénes son los policías que dicen saber quién lo mató

Para concluir la charla, Sofía le cuestionó si creía que su padre se había despedido de él en esa conversación, a lo que Paul le contesto determinante.

“Yo creo que sí se estaba despidiendo, no sé si sabía qué onda, pero muy raro mi jefe, así triste, así se va la vida”, finalizó Paul.

Paco Stanley Paul Stanley
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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